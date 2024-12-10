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Мой дом Новый год в Новосибирске инфографика Считаем лампочки: как правильно выбирать новогоднюю гирлянду — советы Роспотребнадзора

Считаем лампочки: как правильно выбирать новогоднюю гирлянду — советы Роспотребнадзора

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14 комментариев

По возможности проверьте работоспособность изделия до покупки, причем на всех режимах

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Роспотребнадзор назвал основные правила для выбора новогодней гирлянды. Объясняем, на что обратить внимание при покупке.

В ведомстве советуют делать выбор с учетом того, где именно разместят гирлянду. Особо тщательно стоит подходить к выбору уличных приборов.

— Нужно обязательно проверить, есть ли на товар пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом, и уточнить отдельные параметры изделия. Мощность бытовой гирлянды не должна превышать 60 Вт. Предпочтение при выборе нужно отдавать гирляндам, работающим через адаптер, то есть на пониженном напряжении, — объясняют в Роспотребнадзоре.

Помните, что не нужно оставлять работающую ёлочную гирлянду без присмотра

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Длина провода между вилкой и первой лампочкой должна быть как минимум 1,5 метра — это одно из требований безопасности на случай возгорания. У изделия должны быть запасные лампы: оптимально на каждые 5–6 штук в гирлянде минимум одна — для замены.

Кроме того, важно осмотреть и проверить места соединений различных деталей: надёжность гнёзд, сохранность изоляции, соединение с блоком управления и с вилкой.

Если за время доставки гирлянда замёрзла, дайте ей отогреться, не включайте сразу.

Новогодние товары, за исключением гирлянд и пиротехники, не подлежат обязательной сертификации

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— Гирлянды на светодиодах считаются более практичными, а по своей эффективности ничуть не хуже традиционных, собранных на лампочках накаливания. Они делятся на 2 класса — интерьерные и уличные. К примеру, изоляция из ПВХ, не подходит для улицы. Оплетка из каучука более безопасна в эксплуатации. Светодиодную гирлянду при необходимости можно нарастить через коннектор, а вот обрезать — нельзя, — замечают в Роспотребнадзоре.

В управлении также дали советы для выбора елочных игрушек. При покупке нужно внимательно осмотреть их на отсутствие дефектов, подтеков, воздушных пузырьков, смещений относительно рельефа или контура.

— Материал, из которого сделана елочная игрушка, не должен пахнуть. Стойкий аромат химии и следы блесток и краски после прикосновения к игрушке — верный признак низкокачественной вещи. Игрушка должна быть крепкой, элементы ее крепления — надежными, — объяснили специалисты.

Роспотребнадзор рекомендует отдавать предпочтение игрушкам из пластика или других небьющихся материалов. Это связано с тем, что стеклянные игрушки более хрупкие и травмоопасные.

Ранее мы показывали, какие украшения на елку предлагают новосибирцам к этому Новому году в магазинах города.

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Роспотребнадзор РФ рассказал, как выбрать и безопасно использовать гирлянды и елочные игрушки. Важно осмотреть и проверить места соединений различных компонентов: надёжность гнёзд, сохранность изоляции, соединение с блоком управления и с вилкой. Длина провода между вилкой и первой лампочкой должна быть как минимум 1,5 м — это одно из требований безопасности на случай возгорания.

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Роспотребнадзор Гирлянда Новый год Елочные игрушки
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Комментарии
14
233143581
1 час
А чего их выбирать? Прошлогодние съелись, что ли?
American Bear
1 час
В СССР были без всякого адаптера 12в лампочки, в пластиковых свечах стояли, последовательные и провод на 5 метров - и ни разу пожара не было.
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