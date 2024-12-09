Прогревают батареи: температуру воды в трубах Новосибирска подняли до 106 градусов

В городе стало холоднее Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В Новосибирске повысят температуру батарей в квартирах. Такое решение приняли из-за морозов.

— На период холодов повысили температуру теплоносителя от четырех новосибирских теплоэлектростанций постепенно на 15 градусов: до 103-106 градусов — в зависимости от теплоисточника, — сообщили в телеграм-канале СГК.

На сайте СГК указано, что теплоноситель — это специально подготовленная, очищенная вода, которую нагревают и транспортируют по трубам. Ее температура составляет от +75 до +125 градусов.

В компании уточнили, что это нужно для поддержания температуры в квартирах на уровне нормы. Состояние теплосетей отслеживают при помощи обходов и онлайн-мониторинга.

В начале отопительного сезона эксперты объяснили, что нормативная температура воздуха в квартирах составляет +20 градусов, в угловых комнатах — +22 градуса. По ночам допустимо понижение на три градуса. Если в квартире температура опускается ниже, то нужно обратиться в управляющую компанию.