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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 Прогревают батареи: температуру воды в трубах Новосибирска подняли до 106 градусов

Прогревают батареи: температуру воды в трубах Новосибирска подняли до 106 градусов

В город пришли морозы, квартирам требуется больше тепла

2 716
41 комментарий

В городе стало холоднее

Источник:

В Новосибирске повысят температуру батарей в квартирах. Такое решение приняли из-за морозов.

— На период холодов повысили температуру теплоносителя от четырех новосибирских теплоэлектростанций постепенно на 15 градусов: до 103-106 градусов — в зависимости от теплоисточника, — сообщили в телеграм-канале СГК.

На сайте СГК указано, что теплоноситель — это специально подготовленная, очищенная вода, которую нагревают и транспортируют по трубам. Ее температура составляет от +75 до +125 градусов.

В компании уточнили, что это нужно для поддержания температуры в квартирах на уровне нормы. Состояние теплосетей отслеживают при помощи обходов и онлайн-мониторинга.

В начале отопительного сезона эксперты объяснили, что нормативная температура воздуха в квартирах составляет +20 градусов, в угловых комнатах — +22 градуса. По ночам допустимо понижение на три градуса. Если в квартире температура опускается ниже, то нужно обратиться в управляющую компанию.

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Ожидается, что уже на этой неделе морозы отступят.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Отопление отопительный сезон Новосибирск СГК Сибирская генерирующая компания
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Комментарии
43
Yumare
1 час
А трубы не лопнут?
Гость
1 час
нагрев воды зимой в Сибири уже новостью стало ? ))) дожились. Я так понимаю больше достижений нет ? я вот заметил в пятницу бензин +30 копеек за литр стал, как раз после выступления Путина на конференции на прошлой неделе и подорожал. Тоже ведь достижение, что не пишем ?
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