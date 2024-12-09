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Мой дом Как расхламиться к Новому году — пять советов организатора пространства

Как расхламиться к Новому году — пять советов организатора пространства

Прощаемся со старым, чтобы впустить новое

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7 комментариев

Порядок в доме — порядок в голове

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Организатор пространства из Красноярска Кристина Осетрова поделилась с нашими коллегами из NGS24.RU советами, как привести дом в порядок для встречи Нового года.

По словам Кристины Осетровой, можно начать с гардероба и избавиться от одежды, которую вы давно не носите.

— Взгляните на свой гардероб еще раз. Какие вещи радуют вас? В каких вы выглядите прекрасно и уверенно? Одежду с «незаметными» пятнами, катышками, нерабочими замками ремонтируем либо избавляемся от нее. А вот одежду, которая ждет особого случая, например похудения, можно отдать на благотворительность. Кому-то она будет нужнее, — советует организатор пространства.

Организатор пространства рекомендует приобрести мягкие органайзеры и вертикально складывать в них одежду, которая хранится на полках, — так удобнее просматривать ее

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Если остался запал после ревизии гардероба, то можно переместиться на кухню и перебрать специи.

— При разборе кухни часто слышу фразу: «Здесь точно нет просрочки!» Перебираем специи. Если есть задвоенные открытые упаковки круп, то объединяем. Так и находится свободное место на полочках, — приводит пример Кристина Осетрова.

Когда просрочка отправится в утиль, можно приложить руку к посуде.

— В какой посуде вы готовите и принимаете пищу? Если потускнел узор, если есть сколы, жирные пятна, которые с трудом убираются, поцарапанное дно у сковородки, на которой постоянно всё подгорает, и вы давно планируете заменить ее — сделайте это сейчас! — советует организатор пространства.

Проверяем контейнеры на герметичность — если отсутствуют крышки, то избавляемся от таких

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Стараемся не приобретать контейнеры неправильной формы для хранения только чеснока или яблока и так далее

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Угловые шкафы относятся к сложным для наведения порядка

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Можно использовать органайзеры на колесиках для удобного доступа

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Стараемся убирать визуальный шум, освобождаем горизонтальные поверхности

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И храним предметы по категориям

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Тот же принцип

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Всё на своем месте

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Разобрались со специями, разобрались с посудой. Теперь надо перебрать уходовые средства и декоративную косметику.

— Переберем косметические средства, баночки, кремы, гели, средства для макияжа. Выбрасываем те, у которых вышел срок годности, то, что неприятно пахнет, не подходит вам по цвету и так далее. Вот и сформирован список подарков на Новый год, — говорит Кристина.

Если у вас есть дети, а у них, в свою очередь, — свои комнаты, то порядок не помешало бы навести и там. Например, игрушкам не по возрасту можно найти новых хозяев.

— Всегда находятся игрушки, которые ребенку уже неинтересны. Избавившись от них, мы освобождаем место для новых — наверняка их подарят на Новый год, — продолжает Кристина.

Лего удобнее всего хранить в невысоких органайзерах

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Это обеспечивает удобный доступ, и все детальки хорошо просматриваются

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У каждого предмета должно быть свое место

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Самое главное — чтобы было удобно брать и возвращать на место

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Ранее астролог рассказала NGS24.RU, в какие даты лучше всего делать генеральную уборку в доме и ставить и украшать елку.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Организация пространства Генеральная уборка Расхламление
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Комментарии
7
ex_Tommy58
13 минут
Резюме: ну-ка быстренько побежали в Леруа, как бы он ни назывался, на худой конец в Фикс-прайс и потратили тыщ несколько на контейнеры (большие прозрачные весьма недешевы). Ну а сами-то мы ни в жизнь не разберемся, что где хранить
Гость
26 минут
чтобы "расхламиться", предлагают накупить кучу коробочек по 300-500 р каждая в этом и смысл: покупайте!
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