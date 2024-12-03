Батареи холодные: десятки домов остались без тепла на Затулинке

Аварийное отключение произошло в 19:00 часов Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Вечером 3 декабря десятки домов остались без отопления и горячей воды в Новосибирске. Аварийное отключение произошло на территории жилмассива Затулинский в Кировском районе.

Об этом сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск». По его данным, отопление пропало в 55 зданиях. Теплоснабжение исчезло в некоторых домах на улицах Зорге и Петухова.

— Аварийное отключение. Начало отключения: 03.12.2024 19:00:00, — сказано в сообщении.

По данным СГК, в контуре отключения находятся 48 жилых домов Источник: map.novo-sibirsk.ru











О ситуации также сообщил читатель НГС. По его данным, отопление и горячая вода пропали в доме на Петухова, 106.

В пресс-службе СГК НГС объяснили, что специалисты ведут краткосрочные ремонтные работы на трубопроводе по улице Петухова.

— В контуре отключения 48 жилых домов. Все работы будут завершены к 6 утра, — сообщили в компании.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 4 декабря в Новосибирске температура воздуха составит -6…-8. Днем воздух прогреется до -3…-5 градусов.