В Дзержинском районе бежит вода из котлована — зачем его выкопали

В Новосибирске в районе 1-го Ставропольского переулка в Дзержинском районе оборудуют насосную станцию. На этом месте вырыли котлован для подготовки к строительству.
О ситуации ранее НГС сообщали местные жители. По их словам, в сентябре им испортили дорогу большегрузы, на которых там выполняли работы, теперь вода вытекает из котлована и бежит ко дворам.
— В 2024 году, чтобы предотвратить загрязнение реки Каменка в Дзержинском районе ввели режим повышенной готовности, а сотрудники «Горводоканала» привлекли подрядчика для проектирования канализационной насосной станции и сетей канализации на улице Технической. Проект нужен, чтобы исключить загрязнения сточными водами реки Каменки, — отметили в мэрии.
В администрации добавили, что сейчас подрядчик получил положительное заключение экспертизы. Срок выполнения работ — 9 месяцев. Сейчас сотрудники «Горводоканала» закупаются для строительства и проводят подготовку.
Ранее НГС писал о том, как живут в хрущевках, вокруг которых разрыты котлованы с кипятком. Проблема тянется с лета.
В мэрии Новосибирска объяснили, почему в районе 1 Ставропольского переулка в Дзержинском районе Новосибирска появился котлован с водой, который разливается по соседним дворам. О ситуации ранее НГС сообщали местные жители. По их словам, в сентябре им испортили дорогу большегрузы, на которых там выполняли работы, теперь вода вытекает из котлована и бежит к дворам.