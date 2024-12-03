В Дзержинском районе бежит вода из котлована — зачем его выкопали

По словам жителей частного сектора, вода бежит тут постоянно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске в районе 1-го Ставропольского переулка в Дзержинском районе оборудуют насосную станцию. На этом месте вырыли котлован для подготовки к строительству.

О ситуации ранее НГС сообщали местные жители. По их словам, в сентябре им испортили дорогу большегрузы, на которых там выполняли работы, теперь вода вытекает из котлована и бежит ко дворам.

— В 2024 году, чтобы предотвратить загрязнение реки Каменка в Дзержинском районе ввели режим повышенной готовности, а сотрудники «Горводоканала» привлекли подрядчика для проектирования канализационной насосной станции и сетей канализации на улице Технической. Проект нужен, чтобы исключить загрязнения сточными водами реки Каменки, — отметили в мэрии.

В администрации добавили, что сейчас подрядчик получил положительное заключение экспертизы. Срок выполнения работ — 9 месяцев. Сейчас сотрудники «Горводоканала» закупаются для строительства и проводят подготовку.

Ранее НГС писал о том, как живут в хрущевках, вокруг которых разрыты котлованы с кипятком. Проблема тянется с лета.