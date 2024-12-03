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Мой дом В Дзержинском районе бежит вода из котлована — зачем его выкопали

В Дзержинском районе бежит вода из котлована — зачем его выкопали

В частном секторе Новосибирска топит дороги

1 971
13 комментариев

По словам жителей частного сектора, вода бежит тут постоянно

Источник:

В Новосибирске в районе 1-го Ставропольского переулка в Дзержинском районе оборудуют насосную станцию. На этом месте вырыли котлован для подготовки к строительству.

О ситуации ранее НГС сообщали местные жители. По их словам, в сентябре им испортили дорогу большегрузы, на которых там выполняли работы, теперь вода вытекает из котлована и бежит ко дворам.

— В 2024 году, чтобы предотвратить загрязнение реки Каменка в Дзержинском районе ввели режим повышенной готовности, а сотрудники «Горводоканала» привлекли подрядчика для проектирования канализационной насосной станции и сетей канализации на улице Технической. Проект нужен, чтобы исключить загрязнения сточными водами реки Каменки, — отметили в мэрии.

В администрации добавили, что сейчас подрядчик получил положительное заключение экспертизы. Срок выполнения работ — 9 месяцев. Сейчас сотрудники «Горводоканала» закупаются для строительства и проводят подготовку.

Ранее НГС писал о том, как живут в хрущевках, вокруг которых разрыты котлованы с кипятком. Проблема тянется с лета.

В мэрии Новосибирска объяснили, почему в районе 1 Ставропольского переулка в Дзержинском районе Новосибирска появился котлован с водой, который разливается по соседним дворам. О ситуации ранее НГС сообщали местные жители. По их словам, в сентябре им испортили дорогу большегрузы, на которых там выполняли работы, теперь вода вытекает из котлована и бежит к дворам.

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Вода Потоп Насосная станция Строительство Проект
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Комментарии
14
Жаба Васильевна
52 минуты
"исключить загрязнения сточными водами реки Каменки" - речку уже и так угробили...
Гость
38 минут
То есть яма брошена на 9 месяцев. Но зато введен "режим повышенной готовности"!
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