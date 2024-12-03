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Мой дом «Так и бежит»: частный сектор в Дзержинском районе продолжает топить — аварию устранили неделю назад

«Так и бежит»: частный сектор в Дзержинском районе продолжает топить — аварию устранили неделю назад

Улицы частного сектора в Новосибирске топит после устранения аварии

382
3 комментария

Местная жительница прислала в редакцию фото, на которых видны лужи и лед

Источник:

Несколько улиц в Дзержинском районе Новосибирска продолжает топить после ликвидации коммунальной аварии. Об этом НГС сообщила местная жительница. В мэрии и «Горводоканале» сообщили, что проблему решили еще 25 ноября.

— Вода так и бежит по улице Курильской и топит 2-й Ставропольский переулок. На Технической только устранили, — сообщила о ситуации НГС местная жительница в субботу, 30 ноября.

В понедельник, 2 декабря, женщина добавила, что вода по-прежнему льется на дорогу.

— Все застыло и снегом припорошило. Но на Курильской видно, откуда сочится вода на дорогу, — отметила женщина.

В департаменте энергетики и ЖКХ Новосибирска в ответ на запрос НГС сообщили, что участок централизованной системы водоотведения на улице Технической, из которого вышла на поверхность вода, принадлежит ГУФСИН России по Новосибирской области.

— Сотрудники «Горводоканала» устранили потоп 25 ноября в 17 часов. Он произошел из-за засора самотечной канализации, принадлежащей ГУФСИН, — заявили в мэрии.

Также в мэрии добавили, что никто из жителей не жаловался по поводу этой аварии. В «Горводоканале» подтвердили, что территорию затопило из-за засора канализации.

— Причина подтопления территории в районе улицы Техническая, 7 — засор на сети хозяйственно-бытовой канализации. Эти сети не находятся в хозяйственном ведении и не эксплуатируются, — заключили в компании.

Собственный анонимный источник из ГУ ФСИН по Новосибирской области сообщил НГС, что специалист выезжал на место и не обнаружил там течи. Редакция направила запрос в ГУ ФСИН по региону, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске затопило подвал дома на улице Индустриальной. Из-за порыва трубы в теплокамере произошло короткое замыкание в одной из пятиэтажек.

ПО ТЕМЕ
Потоп Канализация Частный сектор ГУ ФСИН Мэрия Горводоканал
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Комментарии
3
Гость
14 минут
Забавно, что журналисты включились в бюрократическую игру по отпискам, хотя вроде как журналистика подразумевает не пересказ сплетен а проверки фактов, тем более доступных физически.
Гость
10 минут
Если аварию устранили значит это уже другое и пусть сами разбираются
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