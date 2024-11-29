Когда можно ставить и наряжать елку на Новый год? Список запрещенных дат от астролога

Астролог Алена Лапшина рассказала нашим коллегам из NGS24.RU, когда лучше всего ставить и наряжать елку, чтобы встретить 2025 год.
Так, астролог не рекомендует ставить и наряжать елку до 16 декабря, а также в следующие даты:
2 декабря;
3 декабря;
7 декабря;
9 декабря;
11 декабря;
13 декабря;
15 декабря;
18 декабря;
20 декабря;
22 декабря;
24 декабря;
25 декабря;
27 декабря.
Алена Лапшина рекомендует сделать генеральную уборку перед тем, как ставить и наряжать елку. По ее словам, лучше всего заняться этим в середине месяца.
— Перед Новым годом во многих семьях принято проводить генеральную уборку, и для этого занятия также есть идеальная дата. 15 декабря нас ждет последнее полнолуние 2024 года, энергия этого дня идеально подходит для очищения и завершения всех процессов. Поэтому именно этот день мы можем использовать для генеральной уборки, которая подготовит «почву» для встречи Нового года. Устройте грандиозное расхламление, выбросьте всё лишнее, избавьтесь от ненужного и освободите пространство для нового, — объяснила астролог.
По мнению астролога Алены Лапшиной, ставить и наряжать елку стоит в следующие даты:
16 и 17 декабря — елка, поставленная в эти даты, станет символом и оберегом вашей семьи. Тепло домашнего очага, уют и семейное счастье — символизм этих дат;
19, 28 и 29 декабря — даты, несущие в себе энергию успеха, яркости и способности быть заметным этому миру. Елка, поставленная и украшенная в эти даты, станет символом успеха в грядущем году;
23 декабря — елка, поставленная в этот день, будет приносить удачу в партнерстве: как в семье, так и в рабочих вопросах. Подарит человеку гармонию и удачу;
30 и 31 декабря — успех в карьере и финансовое благополучие ждет тех, кто поставит елку буквально в канун Нового года.
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