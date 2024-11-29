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Когда можно ставить и наряжать елку на Новый год? Список запрещенных дат от астролога

Эксперт настаивает: сначала убираемся и только потом ставим

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Лучше не торопиться с установкой елки

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Астролог Алена Лапшина рассказала нашим коллегам из NGS24.RU, когда лучше всего ставить и наряжать елку, чтобы встретить 2025 год.

Так, астролог не рекомендует ставить и наряжать елку до 16 декабря, а также в следующие даты:

  • 2 декабря;

  • 3 декабря;

  • 7 декабря;

  • 9 декабря;

  • 11 декабря;

  • 13 декабря;

  • 15 декабря;

  • 18 декабря;

  • 20 декабря;

  • 22 декабря;

  • 24 декабря;

  • 25 декабря;

  • 27 декабря.

Алена Лапшина рекомендует сделать генеральную уборку перед тем, как ставить и наряжать елку. По ее словам, лучше всего заняться этим в середине месяца.

— Перед Новым годом во многих семьях принято проводить генеральную уборку, и для этого занятия также есть идеальная дата. 15 декабря нас ждет последнее полнолуние 2024 года, энергия этого дня идеально подходит для очищения и завершения всех процессов. Поэтому именно этот день мы можем использовать для генеральной уборки, которая подготовит «почву» для встречи Нового года. Устройте грандиозное расхламление, выбросьте всё лишнее, избавьтесь от ненужного и освободите пространство для нового, — объяснила астролог.

По мнению астролога Алены Лапшиной, ставить и наряжать елку стоит в следующие даты:

  • 16 и 17 декабря — елка, поставленная в эти даты, станет символом и оберегом вашей семьи. Тепло домашнего очага, уют и семейное счастье — символизм этих дат;

  • 19, 28 и 29 декабря — даты, несущие в себе энергию успеха, яркости и способности быть заметным этому миру. Елка, поставленная и украшенная в эти даты, станет символом успеха в грядущем году;

  • 23 декабря — елка, поставленная в этот день, будет приносить удачу в партнерстве: как в семье, так и в рабочих вопросах. Подарит человеку гармонию и удачу;

  • 30 и 31 декабря — успех в карьере и финансовое благополучие ждет тех, кто поставит елку буквально в канун Нового года.

Ранее Алена Лапшина рассказала NGS24.RU, как знаки зодиака борются с депрессией, как они учатся, как они могут завоевать расположение начальника, а также назвала топ-8 самых крепких пар с точки зрения астрологии.

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Новый 2025 Елка Астрологический прогноз Расхламление Генеральная уборка Новогодняя елка
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Поставлю ёлку в комнате в общежитии. Как то праздника хочется уюта достатка и жене и детям.
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