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Мой дом «До часу ночи»: в Бердске массовое отключение горячей воды и отопления — с чем это связано

«До часу ночи»: в Бердске массовое отключение горячей воды и отопления — с чем это связано

Тепло и горячую воду планируют дать до часа ночи 29 ноября

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40 комментариев

На трубах устраняют дефект

Источник:

В Бердске Новосибирской области в четверг, 28 ноября, отключили горячую воду в некоторых микрорайонах. Об этом сообщили в телеграм-канале «МУП „КБУ“». Горячая вода и тепло исчезли у потребителей центральных тепловых пунктов котельной «Новая». У части жителей города снизили параметры.

– 28 ноября с 9 утра и ориентировочно до часу ночи 29 ноября отключим отопление и горячую воду у потребителей центральных тепловых пунктов 6А,7А,8А,9А,10А,15А,16А котельной «Новая» из-за устранения дефекта, – сообщили в телеграм-канале МУП «Комбинат бытовых услуг».

В компании напомнили, что УК нужно перекрыть вводные задвижки системы отопления и принять меры против размораживания внутридомовых систем. Также в компании предупредили о снижении параметров отопления и горячей воды в микрорайонах «Родина», «Боровая» и «Лесхоз».

— Не перекрывать вводные задвижки системы отопления внутридомовых систем у потребителей от ЦТП: 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, «Родина», «Боровая», «Лесхоз» — параметры отопления и горячей воды понизим. О возобновлении отопления и горячей воды сообщим дополнительно, — заключили в МУПе.

Количество домов в сообщении не называется.

Ранее НГС писал о том, что ученики частной школы Новосибирска на два месяца остались без отопления. Старшая и начальная школы вынуждены делить одно помещение.

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Отопление Горячая вода Бердск
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Комментарии
40
Поддерживаю
2 часа
Каждый день мы видим срыв отопительного сезона, а губернатору все медали вручают, вместо работы следственных органов и посадки ответственных лиц…
fin
1 час
Вместо лечения, оказание медицинских услуг, вместо обучения, оказание образовательных услуг. Вместо отопления, оказание бытовых услуг. А это совсем другая статья уголовного кодекса.
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