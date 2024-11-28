«До часу ночи»: в Бердске массовое отключение горячей воды и отопления — с чем это связано

На трубах устраняют дефект Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Бердске Новосибирской области в четверг, 28 ноября, отключили горячую воду в некоторых микрорайонах. Об этом сообщили в телеграм-канале «МУП „КБУ“». Горячая вода и тепло исчезли у потребителей центральных тепловых пунктов котельной «Новая». У части жителей города снизили параметры.

– 28 ноября с 9 утра и ориентировочно до часу ночи 29 ноября отключим отопление и горячую воду у потребителей центральных тепловых пунктов 6А,7А,8А,9А,10А,15А,16А котельной «Новая» из-за устранения дефекта, – сообщили в телеграм-канале МУП «Комбинат бытовых услуг».

В компании напомнили, что УК нужно перекрыть вводные задвижки системы отопления и принять меры против размораживания внутридомовых систем. Также в компании предупредили о снижении параметров отопления и горячей воды в микрорайонах «Родина», «Боровая» и «Лесхоз».

— Не перекрывать вводные задвижки системы отопления внутридомовых систем у потребителей от ЦТП: 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, «Родина», «Боровая», «Лесхоз» — параметры отопления и горячей воды понизим. О возобновлении отопления и горячей воды сообщим дополнительно, — заключили в МУПе.

Количество домов в сообщении не называется.