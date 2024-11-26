Закрывается на замок: после визита НГС в «нехорошую» квартиру на Палласа установили новую дверь

Две части коллажа показывают вход в одну и ту же квартиру, запечатленный с разницей в две недели. Разница в оттенках зеленого вызвана освещением Источник: Андрей Бортко / NGS.ru, Алина Ахмадиева











После появления журналистов НГС на пороге «нехорошей» муниципальной квартиры на улице Палласа, управляющая компания установила там новую железную дверь. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, а жительница дома № 1 поделилась актуальными фотографиями.

Жители дома № 1 на улице Палласа несколько лет страдали от соседа, который ни прибирался, ни оплачивал коммунальные услуги. В итоге предоставленную ему в пользование муниципальную квартиру превратил в помойку, населенную клопами и тараканами.

Внутри, по словам соседей, все осталось по-старому: капитальную уборку так и не провели Источник: Алина Ахмадиева

Ранее дверь в квартиру фактически отсутствовала: фанерная загородка закрывалась на гвоздик, и бывший жилец всякий раз возвращался, чтобы переночевать. Устанавливать новую дверь, по словам местных жителей, предлагали управляющей компании — то есть, в конечном итоге, за счет самих жильцов.

12 ноября 2024 года на Палласа побывали журналисты НГС, а уже 13-го числа в девятиэтажку пришли рабочие.

За счет администрации Кировского района заменили стекла со стороны улицы, а также входную дверь. Работы выполнила УК «Домовой+». произведена замена стекла со стороны улицы, в целях предотвращения повторного заселения нанимателя в квартиру и для окончания исполнительного производства установлена новая входная дверь, — сообщили в мэрии Новосибирска.

— После окончания исполнительного производства […] отделом по жилищным вопросам администрации Кировского района в управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска будет направлена информация об освободившемся помещении, — уточнили в мэрии.

Впрочем, пока делать это определенно рано: по словам Алины Ахмадиевой, внутри муниципальной квартиры так и осталась населенная тараканами свалка:

— Дверь установили, а бардак и вонь остались, — рассказала девушка, подкрепив свои слова фотографиями.

Активистка написала очередное обращение в мэрию, чтобы узнать, когда собственник муниципальной квартиры намерен провести в ней уборку и дезинсекцию, срок ответа, согласно предоставленному Алиной скриншоту, 21 декабря.

Из-за антисанитарных условий в подъезде развелись тараканы и другие насекомые Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Мэрия Новосибирска, в ответе на запрос НГС, также пообещала, что квартиру приберут, но конкретные сроки не обозначила:

— Управление в рамках компетенции будет осуществлять действия в отношении квартиры (вывоз мусора, дезинсекция, ремонт, распределение квартиры среди граждан, состоящих на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях), — ответили в пресс-центре мэрии.