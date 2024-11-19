«Растут, как на дрожжах»: карниз дома на Первомайке оброс пугающими сосульками — фото

Сосульки, по словам жителей, провисели на крыше около четырёх дней Источник: «Моя Первомайка» / «ВКонтакте»











На крыше дома в Первомайском районе образовались гигантские сосульки, которые напугали местных жителей. Информация об этом появилась в группе «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте». Коммунальщики уже справились с проблемой, но жители боятся, что сосульки снова нарастут.

— Чего ждём? Когда убьёт кого-нибудь или провода оборвёт, и мы останемся без света, как обычно? — говорится в сообщении паблика.

Речь идёт о доме №86 по улице Первомайской. Жительница дома Мария рассказала НГС, что сосульки провисели на крыше около четырёх дней, пока сотрудники управляющей компании их не сбили.

— Это только начало — каждый год у нас такое. Сегодня примерно в обед приходили из УК и сбивали сосульки, — объяснила Мария.

В управляющей компании заявили, что уже устранили проблему Источник: «Моя Первомайка» / «ВКонтакте»











В управляющей компании «Перспектива», которая обслуживает этот дом, корреспонденту НГС заявили, что сбили сосульки еще вчера.

— Вчера сбивали. Они растут, как на дрожжах — такая оттепель на улице, — коротко ответили в организации.