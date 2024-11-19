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Карниз дома на Первомайке оброс пугающими сосулькам

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Мой дом «Растут, как на дрожжах»: карниз дома на Первомайке оброс пугающими сосульками — фото

«Растут, как на дрожжах»: карниз дома на Первомайке оброс пугающими сосульками — фото

Коммунальщики сбивают их, но из-за погоды есть риск, что сосульки снова намерзнут

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Сосульки, по словам жителей, провисели на крыше около четырёх дней

На крыше дома в Первомайском районе образовались гигантские сосульки, которые напугали местных жителей. Информация об этом появилась в группе «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте». Коммунальщики уже справились с проблемой, но жители боятся, что сосульки снова нарастут.

— Чего ждём? Когда убьёт кого-нибудь или провода оборвёт, и мы останемся без света, как обычно?  — говорится в сообщении паблика.

Речь идёт о доме №86 по улице Первомайской. Жительница дома Мария рассказала НГС, что сосульки провисели на крыше около четырёх дней, пока сотрудники управляющей компании их не сбили.

— Это только начало — каждый год у нас такое. Сегодня примерно в обед приходили из УК и сбивали сосульки, — объяснила Мария.

В управляющей компании заявили, что уже устранили проблему

В управляющей компании «Перспектива», которая обслуживает этот дом, корреспонденту НГС заявили, что сбили сосульки еще вчера.

— Вчера сбивали. Они растут, как на дрожжах — такая оттепель на улице, — коротко ответили в организации.

Если у вас есть свежие фотографии сосулек — можете прислать их нам в редакцию

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал о том, что к Новосибирску приближаются морозы и гололед.

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