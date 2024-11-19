НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

3 м/c,

южн.

 756мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46

СРОЧНО

Строительство трех станций метро в Новосибирске оценили в 45 млрд

Кто строит новую Россию
Биографии дезертиров
Не прощелкать год — про лечение зубов
Всё о заморозке вкладов
Врачи для 30-летних
Звезда в фастфуде
Зажечь на корпоративе — советы
Миф о пальмовом масле
Новости в Telegram
Мой дом Главу новосибирского минЖКХ оштрафовали за срыв проекта «Чистая вода» — сколько придется заплатить

Главу новосибирского минЖКХ оштрафовали за срыв проекта «Чистая вода» — сколько придется заплатить

Евгению Назарову назначили административное наказание

1 151
6 комментариев

В Татарске не успели в срок построить объекты системы водоснабжения

Исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова оштрафовали за срыв проекта «Чистая вода». Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура установила, что в 2022 году областному министерству ЖКХ и энергетики из федерального бюджета предоставили субсидию на проектирование и строительство объектов водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода». Одна из целей финансирования — строительство комплекса объектов системы водоснабжения в городе Татарске.

— В соответствии с графиком выполнения мероприятий по соглашению комплекс необходимо было ввести в эксплуатацию до 1 мая 2024 года, однако его строительство до настоящего времени не завершено, — подчеркнули в прокуратуре Новосибирской области.

Работы в Татарске вело ООО «СпецТрансСтрой». На официальном сайте компании указано, что на строительство водозабора, пяти новых скважин и станций модульной водоподготовки, и других объектов выделили 885 миллионов рублей. «Комплекс полностью будет готов к апрелю 2024 года», — обещал «СпецТрансСтрой» ранее.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кто владеет другой частью фирмы — неизвестно. С 2021 по 2023 годы владельцем «Спецтрансстроя» было МП «Метро Мир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

НГС обратился в «СпецТрансСтрой» с просьбой прокомментировать отставание от графика.

Проверка повлекла за собой возбуждение административного дела по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка расходования межбюджетных трансфертов).

18 ноября Центральный районный суд назначил Евгению Назарову административное наказание в виде штрафа. Как стало известно редакции НГС, сумма составила 10 тысяч рублей.

С компанией «СпецТрансСтрой» расторгли договор на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено. Редакция НГС направила запрос в МинЖКХ, чтобы получить комментарий по ситуации.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Штраф МинЖКХ Чистая вода СпецТрансСтрой
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Crash
28 минут
А остальных?
иккенхисацу
11 минут
Каста "слуг народа " не способна и не желает выполнять свои должностные обязанности на благо людей
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Vovansrx ,64

ula1234,30

ЛедиN,31

Олег,37

влад,50

Евгений Геннадьевич,51

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление