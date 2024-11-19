Главу новосибирского минЖКХ оштрафовали за срыв проекта «Чистая вода» — сколько придется заплатить

В Татарске не успели в срок построить объекты системы водоснабжения Источник: Прокуратура Новосибирской области











Исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова оштрафовали за срыв проекта «Чистая вода». Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура установила, что в 2022 году областному министерству ЖКХ и энергетики из федерального бюджета предоставили субсидию на проектирование и строительство объектов водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода». Одна из целей финансирования — строительство комплекса объектов системы водоснабжения в городе Татарске.

— В соответствии с графиком выполнения мероприятий по соглашению комплекс необходимо было ввести в эксплуатацию до 1 мая 2024 года, однако его строительство до настоящего времени не завершено, — подчеркнули в прокуратуре Новосибирской области.

Работы в Татарске вело ООО «СпецТрансСтрой». На официальном сайте компании указано, что на строительство водозабора, пяти новых скважин и станций модульной водоподготовки, и других объектов выделили 885 миллионов рублей. «Комплекс полностью будет готов к апрелю 2024 года», — обещал «СпецТрансСтрой» ранее.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кто владеет другой частью фирмы — неизвестно. С 2021 по 2023 годы владельцем «Спецтрансстроя» было МП «Метро Мир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

НГС обратился в «СпецТрансСтрой» с просьбой прокомментировать отставание от графика.

Проверка повлекла за собой возбуждение административного дела по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка расходования межбюджетных трансфертов).

18 ноября Центральный районный суд назначил Евгению Назарову административное наказание в виде штрафа. Как стало известно редакции НГС, сумма составила 10 тысяч рублей.

С компанией «СпецТрансСтрой» расторгли договор на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске.