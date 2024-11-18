«Как в каменном веке»: в огромном доме на Петухова затопило подвал — жители сбрасывали в сливы стройсмеси и салфетки

Источник: читатель НГС











В Новосибирске в доме на Петухова, 162 затопило подвал. Авария произошла еще 16 ноября, но до сих пор проблему не могут решить. У насоса, который привезли на место не хватило мощности: засор произошел из-за того, что жители смывали в унитаз различный мусор.

Местный житель Андрей рассказал, что с 17 ноября с 11 утра в доме нет воды. Сегодня утром на участок выезжала спецтехника, но ничего не поменялось. Вода уже дошла до щитовой. И сегодня же утром у жителей отключили электричество.

— Дом на 1100 квартир, 25 этажей полностью отброшен в каменный век. У людей маленькие дети, просят организовать подвоз воды, — поделился эмоциями местный житель.

По словам Андрея, это не первое затопление подвала.

Главный инженер УК «ЦКХ» Константин Штоликов сообщил, что 16 ноября около 23:00 поступило сообщение в диспетчерскую службу о засоре уличной сети канализации. Из-за нее канализационный выпуск из дома и колодцы наполнились сточными водами.

— Аварийная служба через час прибыла на объект и выяснила, что засор достаточно большой, и необходимо его устранять. 17 ноября в 09:00 начальник участка и я, главный инженер, прибыли на объект для выяснения текущей ситуации. Обнаружили колодец уличной сети, который стоит в засоре, — объяснил Константин Штоликов.

Сам уличный колодец и сеть находятся на балансе застройщика — «Вира строй». Их еще не успели передать на баланс «Горводоканала».

— Мы организовали технику, вскрыли колодцы, посмотрели, заказали машину аварийной службы. Она приехала ориентировочно у нас в районе 11 часов и приступила к очистке. Засор первичный мы устранили на уличной сети, и вода стала уходить. Мы отключили дом от холодной и горячей воды, потому что подвалы стоят сейчас затопленные для того, чтобы не было вторичного затопления, — описал главный инженер.

Около 14:00 17 ноября вода с дома начала сливаться. Но оставшиеся потоки образовали вторичные засоры в 3, 4 и 5-м подъездах. УК снова вызвала аварийную службу, которая приступила к очистке.

— Но мощности техники не хватило. Засоры вызваны смывом и сливом собственниками строительных смесей, сброса тряпок, влажных салфеток, средств личной гигиены и так далее. То есть данная машина по мощности не справилась, — отметил Константин Штоликов.

Всё это продолжалось до 5 утра сегодня, 18 ноября. В 6 утра начальник участка сделал заявку в аварийную службу на вызов более мощной машины. Спецтехника приехала в 10 утра и приступила к повторной очистке. Жители всё еще без воды.

А вот электричество, по словам главного инженера УК, отключили отдельно. Сегодня в 9 утра на городской трансформаторной подстанции на магистральной сети. Без света оказалась целая улица. УК сделали заявку в НГСК. Аварию уже устранили.

Корреспондент НГС также обратилась к застройщику «Вира строй» за комментарием по ситуации.