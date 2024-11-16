Вонь до 17 этажа: в новосибирской многоэтажке прорвало трубу канализации — проблему пытаются решить 10 дней

Жители смогли заглянуть в подвал: там так и стоят лужи Источник: читательница НГС











В многоэтажном доме на улице Заречной, 57 в Первомайском районе Новосибирска произошла коммунальная авария, из-за которой затопило подвал. По словам местной жительницы, новосибирцы 10 дней пытаются добиться просушки и дезинфекции. Из-за сильного неприятного запаха на первых этажах заклеивают двери и вентиляции.

Как рассказала НГС жительница дома Анна Ефремова, канализационную трубу у них в подъезде прорвало еще 7 ноября.

— Мы почувствовали запах на первом этаже. Воняло канализацией. Конечно же, сразу обратились в управляющую компанию, в аварийную службу. Они приехали, оповестили нас, что действительно лопнула канализационная труба. Они всё откачали, и теперь надо, чтобы это всё высохло, и тогда они будут обрабатывать хлором, — вспоминает Анна.

По ее словам, с тех пор запах становился только сильнее. Жители звонили и писали в свою управляющую компанию, на «Решаем вместе» и в другие контролирующие организации.

— Уже почти 10 дней как эта ситуация длится, — пожаловалась Анна. — Мы живем на 15 этаже, и запах стоит уже даже у нас. Мы просыпаемся от того, что у нас в носу стоит вот этот запах канализации вперемешку с запахом хлора. А на первом этаже люди вообще заклеивают все щели, вытяжку и даже двери, чтобы ниоткуда не пахло.

15 ноября один из собственников смог попасть в подвал, чтобы посмотреть, что там происходит. Он снял на видео лужи в подвале и неравномерные горки белого вещества (предположительно хлорки).

В подвале находились рабочие Источник: читательница НГС

— Нужно всё просушивать, там просто баня. Они ещё вдобавок к этому всё посыпали сверху хлором, прям на мокрое, — недоумевает местная жительница.

В субботу 16 ноября жители решили вызвать полицию, чтобы написать заявление на УК.

— Сообщение поступило, на место прибыли сотрудники полиции, приняли заявление у обратившихся граждан, — подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области