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Мой дом Роспотребнадзор напомнил о санитарных нормах управляющей компании, которая опечатала души в общежитии

Роспотребнадзор напомнил о санитарных нормах управляющей компании, которая опечатала души в общежитии

Роспотребнадзор отреагировал на жалобы жителей, которым опечатали душ

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12 комментариев

Проблему бывшего общежития по Серафимовича, 1 рассматривали в ГЖИ, Роспотребнадзоре и планируют изучить в областной прокуратуре

Роспотребнадзор по Новосибирской области вынес предостережение УК «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района» о недопустимости нарушений требований санитарного законодательства.

Таким образом управление отреагировало на жалобы жильцов бывшего общежития по Серафимовича, 1 / Титова, 13 по поводу опечатанных душевых помещений и отключения воды. В конце октября НГС рассказал, в каких условиях здесь живут жители дома, вынужденные ходить мыться в подвал через улицу.

В ответе на журналистский запрос, в Роспотребнадзоре сообщили, что внеплановая проверка по жалобе жильцов пока не планируется, так как такие проверки проводятся при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

— У управления [Роспотребнадзора] в рамках действующего законодательства не имелось оснований для подготовки мотивированного представления в прокуратуру с целью организации контрольных (надзорных) мероприятий, — сообщили корреспонденту НГС в Роспотребнадзоре.

В конце октября НГС рассказал, в каких условиях живут жильцы общежития в районе площади Маркса. Управляющая компания опечатала им общие души на этажах, единственный способ помыться — идти через улицу в душ в подвале. А чтобы жителям было комфортней, на входе в подвал построили деревянную пристройку. В общежитии уже прошла одна проверка ГЖИ и планируется еще одна — совместная с прокуратурой Новосибирской области.

 

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ЖКХ Отключили воду Общежитие Коммунальная проблема УК Служба заказчика
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Комментарии
12
Гость
1 час
А Роспотребнадзор не хочет мэрии г. Новосибирска напомнить о санитарных нормах в связи с закрытием всех общественных бань в городе .
Гость
1 час
Отропь Опечатала души...какая метафора Или уже исправили в заголовке?
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