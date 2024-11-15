Роспотребнадзор напомнил о санитарных нормах управляющей компании, которая опечатала души в общежитии

Проблему бывшего общежития по Серафимовича, 1 рассматривали в ГЖИ, Роспотребнадзоре и планируют изучить в областной прокуратуре Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Роспотребнадзор по Новосибирской области вынес предостережение УК «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района» о недопустимости нарушений требований санитарного законодательства.

Таким образом управление отреагировало на жалобы жильцов бывшего общежития по Серафимовича, 1 / Титова, 13 по поводу опечатанных душевых помещений и отключения воды. В конце октября НГС рассказал, в каких условиях здесь живут жители дома, вынужденные ходить мыться в подвал через улицу.

В ответе на журналистский запрос, в Роспотребнадзоре сообщили, что внеплановая проверка по жалобе жильцов пока не планируется, так как такие проверки проводятся при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

— У управления [Роспотребнадзора] в рамках действующего законодательства не имелось оснований для подготовки мотивированного представления в прокуратуру с целью организации контрольных (надзорных) мероприятий, — сообщили корреспонденту НГС в Роспотребнадзоре.

В конце октября НГС рассказал, в каких условиях живут жильцы общежития в районе площади Маркса. Управляющая компания опечатала им общие души на этажах, единственный способ помыться — идти через улицу в душ в подвале. А чтобы жителям было комфортней, на входе в подвал построили деревянную пристройку. В общежитии уже прошла одна проверка ГЖИ и планируется еще одна — совместная с прокуратурой Новосибирской области.