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Мой дом «Прямо активизировались»: в новосибирском дворе начали зарывать ямы, которые мешали людям с лета

«Прямо активизировались»: в новосибирском дворе начали зарывать ямы, которые мешали людям с лета

Работы должны завершиться в течение ближайших дней

1 489
32 комментария

По словам жителей, часть ям уже зарыли

Во дворе домов № 10, 11, 12 и 13 на улице Путевой в Ленинском районе Новосибирска сотрудники СГК начали зарывать ямы. Некоторые из них, по словам жильцов, остались еще с лета. Об этом НГС сообщила одна из местных жительниц Татьяна Михеева.

Ранее жильцы домов жаловались на регулярные коммунальные аварии в своих дворах, на сырость в квартирах, а также на перерытый двор.

В самом большом котловане откачивают воду

— Вчера зарыли два маленьких котлована. Сегодня работают над еще одним котлованом. Прямо активизировались. Из самого большого котлована откачали воду. Сегодня работают кран и экскаватор. Все трудятся, — сообщила Татьяна Михеева НГС.

Судя по фото, предоставленным читательницей, во дворе действительно идет масштабная работа. До этого люди сообщали, что несколько ям на территории двора не могли зарыть с лета. Жители переживали за свою безопасность.

Завершить ремонт и засыпать ямы представители компании планируют 17 ноября — об этом в компании СГК сообщали ранее.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске 5 ноября затопило дорогу на улице Лескова. Потоки горячей воды побежали по проезжей части

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Комментарии
32
mirror
1 час
Второе фото просто эпичное - лестница в Ад!
Нда...
1 час
Можно уже ул. Красина зарыть?
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