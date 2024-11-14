«Прямо активизировались»: в новосибирском дворе начали зарывать ямы, которые мешали людям с лета

По словам жителей, часть ям уже зарыли Источник: читательница НГС











Во дворе домов № 10, 11, 12 и 13 на улице Путевой в Ленинском районе Новосибирска сотрудники СГК начали зарывать ямы. Некоторые из них, по словам жильцов, остались еще с лета. Об этом НГС сообщила одна из местных жительниц Татьяна Михеева.

Ранее жильцы домов жаловались на регулярные коммунальные аварии в своих дворах, на сырость в квартирах, а также на перерытый двор.

В самом большом котловане откачивают воду Источник: читательница НГС











— Вчера зарыли два маленьких котлована. Сегодня работают над еще одним котлованом. Прямо активизировались. Из самого большого котлована откачали воду. Сегодня работают кран и экскаватор. Все трудятся, — сообщила Татьяна Михеева НГС.

Судя по фото, предоставленным читательницей, во дворе действительно идет масштабная работа. До этого люди сообщали, что несколько ям на территории двора не могли зарыть с лета. Жители переживали за свою безопасность.

Завершить ремонт и засыпать ямы представители компании планируют 17 ноября — об этом в компании СГК сообщали ранее.