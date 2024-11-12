«Студенты отрабатывали пересдачу»: в новосибирском подъезде расписали стену — красивое фото

Живопись в подъезде на Семьи Шамшиных, 30 Источник: Aleksei / Telegram











Новосибирцы показали свои красивые и чистые подъезды. Фотографиями они поделились в телеграм-канале НГС.

И подборку открывает настоящая живопись в подъезде на Семьи Шамшиных, 30.

— Сосед, преподаватель какого-то художественного учебного заведения принудил студентов отрабатывать пересдачу или зачет, — отметил читатель НГС.

Стена в таком виде стоит уже десять лет и жители ее берегут.

За цветами ухаживают сами жильцы Источник: Нина / Telegram











В подъезде на улице Кошурникова, 9 стоят живые цветы.

— За всё время один цветок увели. В остальном нормально пока. Ремонт управляющая компания делала, убирают тоже регулярно, — объяснила читательница НГС Нина.

Подъезд на улице Советской Источник: Дарья / Telegram











— Ремонт в подъезде на улице Советской, 40. Нам ремонт управляющая компания закончила делать в сентябре. Пока вроде никто не мусорит, соблюдаем чистоту, — отметила читательница НГС Дарья.

Еще один очень чистый и красивый подъезд Источник: Мария / Telegram











В этом подъезде зацвел экзотический цветок Источник: Татьяна Анатольевна / Telegram









