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Мой дом «Студенты отрабатывали пересдачу»: в новосибирском подъезде расписали стену — красивое фото

«Студенты отрабатывали пересдачу»: в новосибирском подъезде расписали стену — красивое фото

Новосибирцы показали свои красивые и чистые подъезды

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8 комментариев

Живопись в подъезде на Семьи Шамшиных, 30

Новосибирцы показали свои красивые и чистые подъезды. Фотографиями они поделились в телеграм-канале НГС.

И подборку открывает настоящая живопись в подъезде на Семьи Шамшиных, 30.

— Сосед, преподаватель какого-то художественного учебного заведения принудил студентов отрабатывать пересдачу или зачет, — отметил читатель НГС.

Стена в таком виде стоит уже десять лет и жители ее берегут.

За цветами ухаживают сами жильцы

В подъезде на улице Кошурникова, 9 стоят живые цветы.

— За всё время один цветок увели. В остальном нормально пока. Ремонт управляющая компания делала, убирают тоже регулярно, — объяснила читательница НГС Нина.

Подъезд на улице Советской

— Ремонт в подъезде на улице Советской, 40. Нам ремонт управляющая компания закончила делать в сентябре. Пока вроде никто не мусорит, соблюдаем чистоту, — отметила читательница НГС Дарья.

Еще один очень чистый и красивый подъезд

В этом подъезде зацвел экзотический цветок

Но чаще новосибирцы жалуются на грязные подъезды. Так сибирячка не могла добиться уборки в течение пяти месяцев.

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Подъезд Новосибирск УК Живопись Красивый подъезд Уборка подъезда
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Комментарии
9
кулькулятр
9 минут
Хорошо, когда преподаватели разных университетов живут вместе. За цветами ухаживают студенты преподавателя Сельхоза, за трубами и крышей - Сибстрина, за проводами - университета связи и НГТУ. А газоны красят курсанты НВВКУ.
Гость
8 минут
относительно "красивый"
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