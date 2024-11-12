«Студенты отрабатывали пересдачу»: в новосибирском подъезде расписали стену — красивое фото

Новосибирцы показали свои красивые и чистые подъезды. Фотографиями они поделились в телеграм-канале НГС.
И подборку открывает настоящая живопись в подъезде на Семьи Шамшиных, 30.
— Сосед, преподаватель какого-то художественного учебного заведения принудил студентов отрабатывать пересдачу или зачет, — отметил читатель НГС.
Стена в таком виде стоит уже десять лет и жители ее берегут.
В подъезде на улице Кошурникова, 9 стоят живые цветы.
— За всё время один цветок увели. В остальном нормально пока. Ремонт управляющая компания делала, убирают тоже регулярно, — объяснила читательница НГС Нина.
— Ремонт в подъезде на улице Советской, 40. Нам ремонт управляющая компания закончила делать в сентябре. Пока вроде никто не мусорит, соблюдаем чистоту, — отметила читательница НГС Дарья.
Но чаще новосибирцы жалуются на грязные подъезды. Так сибирячка не могла добиться уборки в течение пяти месяцев.