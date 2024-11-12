До +96 градусов на теплоносители: в Новосибирске нагреют батареи из-за наступления морозов

В Новосибирске 12 ноября начнут повышать температуру в батареях. Решение приняли из-за начала похолодания.
— Температуру повышаем сегодня, в ближайшие часы выйдем на показатели от 91 до 96 градусов — в зависимости от теплоисточника. Это соответствует графику для среднесуточной прогнозной температуры воздуха в -9 градусов, — сообщили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
До этого температура теплоносителя составляла 80-84 градуса.
Сегодня, по информации сервиса «Яндекс.Погода», температура утром опустилась до -9 градусов.
Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на вторую декаду ноября. В регионе возможно похолодание до -18 градусов.
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