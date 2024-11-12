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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 До +96 градусов на теплоносители: в Новосибирске нагреют батареи из-за наступления морозов

До +96 градусов на теплоносители: в Новосибирске нагреют батареи из-за наступления морозов

В городе похолодало до -9 градусов

1 496
30 комментариев

В Новосибирск пришли морозы

В Новосибирске 12 ноября начнут повышать температуру в батареях. Решение приняли из-за начала похолодания.

— Температуру повышаем сегодня, в ближайшие часы выйдем на показатели от 91 до 96 градусов — в зависимости от теплоисточника. Это соответствует графику для среднесуточной прогнозной температуры воздуха в -9 градусов, — сообщили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

До этого температура теплоносителя составляла 80-84 градуса.

Сегодня, по информации сервиса «Яндекс.Погода», температура утром опустилась до -9 градусов.

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на вторую декаду ноября. В регионе возможно похолодание до -18 градусов.

НГС писал о том, что рядом с домами на улице Путевой в Ленинском районе в августе разрыли котлованы для замены труб. Но до ноября ямы до сих пор не закопали, и в них иногда бурлит кипяток. Читайте подробности в нашем репортаже.

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Комментарии
32
солдат
28 минут
А готовы ли трубы к такому опыту ...??? Как бы чего не вышло ...?
Zemb
26 минут
96 градусов пока до закоулков Новосибирска добежит уже 28 будет, а половина вообще потеряется 🤧
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