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Разбирайтесь сами: новосибирцы месяцами добиваются замены сломанных мусорных контейнеров — почему у них нет хозяев

Новосибирцы несколько месяцев выясняли, кто должен заменить мусорные контейнеры

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По нормативам на один дом должно быть два контейнера для мусора — любой сбой вызывает локальный мусорный коллапс, а не входящий в контейнер мусор регоператор игнорирует

Последствия мусорной реформы новосибирцы до сих пор ощущают на себе. После забастовки мусорщиков и коллапса ситуация, казалось бы, пришла в норму, но горожане обнаружили новую проблему: оказалось, что никто не хочет брать на себя ответственность за сами мусорные контейнеры на площадках. Куда обращаться, если контейнер поврежден, и на чьи плечи (и бюджет) ляжет покупка нового, разбиралась корреспондент НГС.

Ничьи контейнеры

У дома на Мичурина, 27 новый контейнер в итоге появился, но откуда — не очень понятно

Мусорная реформа в Новосибирской области обернулась не только громкими скандалами и уголовным делом для экс-министра ЖКХ, но и неприятностями для новосибирцев. Причем порой довольно неожиданными. Например, горожане не могут разобраться, кто же сегодня отвечает за мусорные контейнеры.

Жители дома на Мичурина, 27 построили свою контейнерную площадку в 2018–2019 годах после разделения территорий соседних домов — до этого площадка была общей. По словам жителя дома Андрея Литвиненко, в какой-то момент в соседних домах на Гоголя, 9а и 11а свои площадки решили закрыть.

— Нам пришлось строить свою площадку, но так как у нас дом маленький, 64 квартиры, нам сначала выкатили цену за обустройство площадки 86 тысяч рублей. А после того, как мы попросили сделать закрытую площадку, цена увеличилась на 100 тысяч, — говорит он.

При этом площадка всё еще популярна у соседей: ею пользуются и жители домов на Мичурина, 29 и Гоголя, 11а, и местные торговцы. Жители дома № 27 даже установили табличку, что контейнеры установлены только для них, но это не помогает.

— Причем они даже не стесняются. Один так и говорит, что им удобно у нас выбрасывать. Понимаете, вся площадка у нас завалена мусором, — пожаловался Андрей Литвиненко. — Плюс киоски, которые расположены на улице Гоголя. Обувь, табачный киоск и так далее — они все несут тоже к нам.

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Смена регоператора принесла только новые проблемы: когда один из контейнеров сломался и жители обратились в МУП «САХ» с просьбой его заменить, оказалось, что новый оператор не имеет на это права.

— На сегодняшний день контейнеры, которые стоят на площадках, принадлежат бывшему региональному оператору «Экологии-Новосибирск», а в МУП «САХ» говорят, что не имеют к ним никакого отношения. Они нам говорят, чтобы мы покупали сами, мол, у нас в тарифе это не заложено, — говорит Андрей Литвиненко.

Так на площадке в нарушение норм остался только один контейнер, который очень быстро заполнялся — так, что к площадке невозможно было подойти. Ситуация, по словам жителя дома, стала критической: мусор скапливался вокруг, а МУП «САХ» вывозит только то, что сложено в контейнеры.

Андрей Литвиненко рассказал, что старшая по дому на Мичурина, 27 делала заявку в УК «Спас-Дом» На Мичурина, 27, есть старшая по дому. Корреспондент НГС не смогла с ней связаться. По словам Андрея Ливиненко, старшая по дому делала заявку на вывоз мусора в управляющую компанию «Спас-Дом». Связаться со старшей по дому корреспонденту НГС не удалось.

Более чем через месяц новый контейнер на площадке всё-таки появился. Правда, выяснить, кто его установил, не получилось.

«По всей улице летал мусор»

Один из двух контейнеров дома на Обской, 82 сгорел прошлым летом — после нескольких месяцев переписки с разными ведомствами жители решили купить новый сами

С похожей проблемой столкнулись жители дома на Обской, 82. 19 июня 2023 сгорел один из двух контейнеров на их площадке. Тогда председатель совета дома Ян Казачков подготовил обращение в обслуживающее дом МУП «САХ» со ссылками на нормативные акты и законодательства.

— Множество жильцов отправили обращения от своего имени. Во всех ответах МУП «САХ» пишет, что контейнер, выданный нашему дому, забрал дом Обская, 139, а на нашей площадке сгорел их контейнер. Поэтому Обская, 139 должны были подать заявку на замену контейнера, — рассказал он.

Кто именно поменял местами контейнеры двух домов, разделенных улицей Обская (у каждого есть инвентарный номер и на самом контейнере указан номер дома, к которому он относится), Ян Казачков не знает.

К концу года жители устали ждать решения и перекидываться документами и подготовили замену за свой счет. А через несколько месяцев сгорел и второй контейнер — Ян Казачков считает, что его подожгли намеренно. Жители даже написали заявление в полицию, приложив к нему записи с камер.

Из-за того, что 15-этажный дом на 351 квартиру остался на несколько месяцев только с одним контейнером, его территория погрязла в мусоре.

— По всей улице летал мусор. Все писали какие-то жалобы, но перекладывают ответственность друг на друга. В итоге у нас уже жители дома открыли сбор сами, кто сколько может, чтобы собрать деньги на мусорный бак, — рассказала жительница дома Анна.

В конце октября жители скинулись и установили новый контейнер за свой счет — он обошелся им в 15–20 тысяч рублей.

Кто должен покупать контейнеры

У МУП «САХ» собственных контейнеров, как выяснилось, нет. Почему они были у «Экологии-Новосибирск» — вопрос отдельный

В администрации Новосибирска рассказали, что установленный на Мичурина, 27 контейнер не принадлежит МУП «САХ», и выкупать его регоператор не планирует. По этому адресу сотрудники наблюдали переполненность, но причина была именно в несоблюдении нормативов, ведь контейнеров должно быть два. Что касается приобретения новых контейнеров, то эта обязанность возложена на УК.

По данным мэрии, МУП «САХ» вообще не обязано отвечать за контейнеры. В пресс-службе администрации ссылаются на законодательство и настаивают, что приобретение контейнеров — обязанность управляющих организаций или собственников. Согласно Жилищному Кодексу, правил эксплуатации жилья и закона «Об отходах производства и потребления», обеспечивать установку сборника для твердых отходов и содержать их в исправном состоянии должны управляющие компании. Они же обязаны следить за тем, чтобы не было переполнения контейнеров и загрязнения территории.

Мэрия Новосибирска, в свою очередь, обустраивает мусорные площадки, которые относятся к городской собственности и расположены на неразграниченной территории. В период с 2021 по 2023 год за счет бюджета было отремонтировано 25 контейнерных площадок, которые находились возле жилых домов.

«Из тарифов всё исчезло»

Неразбериха в том, кто все-таки за какие контейнерные площадки отвечает, приводит к мусорным коллапсам и распространению, например, крыс

Эксперт в области ЖКХ Владимир Алабугин объясняет, что в перечнях работ и услуг в нормативной документации управляющих компаний приобретение мусорных контейнеров не прописано.

— Исторически они предоставлялись организациями по вывозу ТБО. В нулевые мы от МУП «САХ» добивались установки дополнительных контейнеров. После реформы по переводу вывоза мусора из жилищной в коммунальные услуги контейнеры принадлежали «Экологии-Новосибирск», и регоператор предоставлял их населению, — вспоминает эксперт.

После смены регоператора МУП «САХ» контейнеры на свой баланс не взяло. По мнению ГЖИ, мусорные контейнеры теперь должны покупать управляющие компании. Но окончательной практики в этом вопросе до сих пор не сформировалось. Сейчас УК, собственники и МУП «САХ» пытаются настроить взаимоотношения и понять правила работы.

Владимир Алабугин так же рассказал, что в Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью «Р1» тоже считают, что мусорные контейнеры и площадки  — ответственность управляющих компаний. Регоператор должен отвечать за погрузку отходов и уборку после погрузки, УК — за качеством обслуживания. Организация должна действовать в интересах собственников, помогать предотвращать вредное воздействие отходов на здоровье человека и сохранять окружающую среду, объяснил эксперт.

— Основная проблема Новосибирска в том, что все контейнеры были на балансе «Экологии-Новосибирск», и их содержание и обслуживание были заложены в тарифе. С приходом МУП «САХ» затраты на содержание и обслуживание контейнеров волшебным образом из тарифов исчезли, — заметил Владимир Алабугин.

В Москве, добавил он, содержание и обслуживание контейнеров — тоже зона ответственности УК. А вот приобретение новых контейнеров ляжет на плечи собственников.

При этом если при транспортировке МУП «САХ» повредит контейнер, то собственник, УК или жильцы должны составить акт и обратиться к компании за компенсацией.

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Комментарии
4
Гость
21 минута
"Разбирайтесь сами". А как же пропагандистское "своих не бросаем?"
United States
28 минут
не зря кириенка выдал вологодскому
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