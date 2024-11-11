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Мой дом Сотрудники ГЖИ пришли проверять новосибирское общежитие с душем в подвале — посмотреть все не удалось

Сотрудники ГЖИ пришли проверять новосибирское общежитие с душем в подвале — посмотреть все не удалось

Часть помещений была опечатана, доступа в них нет

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6 комментариев

Жильцы общежития по Серафимовича, 1 дождались проверки из ГЖИ, но проверяющие не смогли попасть в опечатанные души

Государственная жилищная инспекция проверила общежитие на Серафимовича, 1, где жители ходят мыться в подвал.

Историю общежития НГС рассказывал в октябре: там опечатали общие души, которые работали на каждом этаже несколько лет. После этого жильцам, среди которых — инвалиды и маленькие дети, приходится ходить мыться в подвал через улицу. Также у жителей были и другие претензии к содержанию жилья, в частности, к мусору.

Через несколько дней после репортажа НГС в общежитие пришла с проверкой инспекция ГЖИ. В ответе жилищной инспекции на журналистский запрос об итогах проверки, сообщалось, что места общего пользования на момент проверки были очищены от мусора, а акты о некачественном оказании услуг или превышения допустимой периодичности собственники помещений не предоставили.

— Помещения умывальных комнат (душевых. — Прим. ред.) на этажах не осматривались по причине отсутствия доступа. В ходе анализа представленных документов установлено, что доступ в умывальные комнаты был ограничен по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ленинского района, — сообщил заместитель начальника ГЖИ Евгений Мельников.

Согласно вышеуказанному решению, как сообщает Мельников, в помещениях умывальных комнат выявлены разрушения строительных конструкций здания, в связи с использованием этих помещений жителями не по назначению — в качестве душевых.

При этом в подвальном помещении, где сейчас моются жители, проверка ГЖИ нарушений не выявила: конструктивные элементы, инженерная и вентиляционная системы оказались в порядке.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинской администрации поручила управляющей компании разработать и направить в департамент энергетики и ЖКХ города проектно-сметную документацию для получения субсидии и проведения ремонтных работ в умывальных комнатах, сообщается в ответе ГЖИ.

Заместитель начальника ГЖИ Мельников также сообщил, что в адрес инспекции поступило требование прокуратуры Новосибирской области о выделении специалиста для проведения совместной проверки по указанным вопросам.

Ранее также стало известно, что после публикации репортажа об общежитии, на пути от подъезда в подвал проложили деревянный коридор.

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Комментарии
9
Bream
19 минут
ахааххаха. ГЖИ такие ГЖИ ну не шмогла я. не шмогла (с) попасть в душевые
Drakonn
22 минуты
ГЖИ бес полезная/толковая организация... надменная и кроме "надувания щёк" ничего не умеет/может
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