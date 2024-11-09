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Мой дом «На окошке остужаем»: в домах на левом берегу вместо холодной воды из крана бежит кипяток

«На окошке остужаем»: в домах на левом берегу вместо холодной воды из крана бежит кипяток

Проблема существует уже несколько дней

1 636
17 комментариев

Вода в одной из квартир нагрелась до 46 градусов

В Новосибирске несколько домов на левом берегу оказались без холодной воды. Как рассказала читательница НГС Ася, которая проживает в доме на Ватутина, 45, в начале недели у них отключили отопление. Но при подключении оказалось, что с водой что-то не так.

После того как в дом вернулось тепло, в квартирах начали очень сильно топить. Полотенцесушитель и батареи стали горячими, и вскоре нагрелась холодная вода. С 6 по 8 ноября в доме практически нет холодной воды. Сегодня утром Ася измерила температуру воды из крана и оказалось, что она 46 градусов.

— Невозможно ни умыться, ни помыть руки, ни собраться нормально на работу, ни приготовить еду. Кроме того, вода из холодного крана идет с желтоватым оттенком. Мы не знаем, можно ли ее вообще пить. Воду набираем, остужаем и кипятим после этого. Четверо суток мои обращения в городские службы не приводят к исправлению ситуации, — рассказала Ася.

По словам сибирячки, она обращалась в несколько служб по несколько раз: в УК «Стандарт», в службу 112, по номеру 051 и в теплосети. Везде ее заявки приняли и зафиксировали. Но никакого решения пока нет.

По словам Аси, такая же ситуация с перетопом и отсутствием холодной воды в домах на Ватутина, 41 и 49. Жители переживают и за счета, которые им придут, и как будет подсчитана эта замена холодной на горячую воду.

До УК «Стандарт» корреспондент НГС дозвониться не смогла. Документальных подтверждений обращений у Аси нет.

Жалоба также поступила в редакцию НГС с улицы Выставочная. Там после отключения отопления и горячей воды 8 ноября потек кипяток из всех кранов.

— Диспетчер аварийной службы сказал подождать немного, сказал, что, видимо, что-то перепутали при подключении, и что не один наш дом страдает. Как будто это должно меня утешить. В итоге сегодня холодной воды нет, отопление опять отключили, воду на окошке остужаем, чтоб умыться, собаку напоить и просто ополоснуть руки, — рассказала читательница НГС.

Как добавила жительница Выставочной, в субботу она не может ни убраться, ни приготовить.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу СГК и направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

В начале недели, 6 ноября, в Новосибирске несколько десятков домов отключили от тепла. В городе исправляли сразу три дефекта.

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Новосибирск Холодная вода Отопление Левый берег
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Комментарии
17
lisa70
1 час
Вот их к нам на Котовского) они нам кипяток, а мы холодной с ними поделимся!!!
Гость
1 час
одно теперь знаем точно - кипяток в городе есть!
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