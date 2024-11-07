«Устроила мне геноцид»: сибирячка почти год не может переехать в свой единственный дом — председатель ТСН отрезает его от сетей

Сибирячка вложила в дом последние деньги, поэтому постоянное восстановление проводки — не самая приятная дополнительная трата Источник: Татьяна Кузнецова











Пенсионерка Татьяна Кузнецова продала квартиру и дом в Новосибирске, чтобы переехать ближе к природе — она выбрала участок и построила новый дом в ТСН «Ратник». Но переехать в него не может: раз за разом её электрические счётчики уничтожают, а кабели подключения к электросети обрезают. Женщина уверена, что это дело рук председателя ТСН, а та в свою очередь обвиняет пенсионерку в незаконных действиях. При этом ценный ресурс не впервые оказывается инструментом давления на жителей ТСН, как считают они. Подробности — в материале НГС.

Единственное жильё

Три года назад 69-летняя Татьяна Кузнецова решила уехать подальше от шумного города и осесть в ТСН «Ратник» в Станционном сельсовете. В Новосибирске у женщины была квартира на Красном проспекте, в Мочище — частный дом. С продажи недвижимости сибирячка выручила около 14 миллионов рублей, которые сразу пошли в ход: сначала на покупку участка в «Ратнике», а затем на строительство нового дома.

Проблем со стройкой не возникло, в дом провели воду и установили газовый котёл для его отопления. Первые сложности начались, когда жильё начали подключать к электричеству. После того, как летом рабочие завершили монтаж проводки, кто-то уничтожил расположенный снаружи счётчик. Татьяна Кузнецова уверена, что к этому приложила руку председатель правления ТСН «Ратник» Людмила Шаталова.

Впервые с уничтожением счётчика пенсионерка столкнулась летом Источник: Татьяна Кузнецова

По словам женщины, необходимые документы для проведения электричества в дом у неё есть — она заключила договор со снабжающей организацией и открыла лицевой счёт, получила необходимые техусловия. Она обратилась с жалобой на председателя в прокуратуру Новосибирского района.

В сентябре от ведомства поступил ответ: Людмилу Шаталову принудили устранить допущенные нарушения. Когда в конце октября Татьяна Кузнецова вновь установила счётчик, история повторилась. Тогда пенсионерка написала заявление в полицию (есть в распоряжении НГС).

— Ночевали дома, всю ночь дочь моя караулила, дочь у меня там. Ещё в 8 часов утра этот счётчик висел, а света не было, потому что она [Людмила Шаталова] его вырубила. В 9 часов я выглядываю, он уже снят — лежит грязи. Она [Людмила Шаталова] обрезала этот кабель, который шёл в дом. Сейчас надо полностью кабель менять, потому что больше не проведёшь его, — жалуется Татьяна Кузнецова.

Свет, отопление и прочие радости жизни в доме сибирячки почти всегда недоступны — каждое подключение электричества приводит к его отключению в тот же день. В остальном же дом полностью готов к проживанию Источник: Татьяна Кузнецова











Она написала ещё одно заявление в прокуратуру. Так как другого жилья у женщины нет, все последние десять месяцев, что продолжается конфликт с председателем, ей приходится ютиться у родственников.

— Во-первых, сейчас наступают морозы, а мне жить негде — я уже целый год у родственников. В связи с наступлением холодов у меня перемерзнёт все отопление. Это хорошо, что сейчас ещё теплая погода вот. Естественно, в доме холодно, света нет, никакого нет просвета для существования, — говорит она. — Я пенсионерка, мне 69 лет, я инвалид второй группы. У меня есть лицевой счет, у меня есть договор, я плачу все взносы, у меня нет задолженности. Я имею жилье, которое должно быть обеспечено электроэнергией, а она устроила мне геноцид.

Свидетелями уничтожения счётчиков у дома Татьяны Кузнецовой оказались и сотрудники ЧОП «Терек», которое охраняет ТСН, — охрану вызвала Людмила Шаталова, пожаловавшись на незаконное подключение. Руководитель предприятия Александр Терентьев рассказал НГС, что на столб для демонтажа оборудования забрались сын и супруг председателя «Ратника».

6 ноября в доме установили счётчик, а уже через несколько часов бригада, включающая председателя и её семью, снова уничтожила его Источник: Татьяна Кузнецова

В момент подготовки материала супруг и сын председателя «Ратника» в третий раз срезали установленный 6 ноября счётчик. На видео, которое сняла Татьяна Кузнецова, попала и сама Людмила Шаталова. Собственница дома вызвала на место полицию.

Личный конфликт

Председатель ТСН «Ратник» Людмила Шаталова, которая руководит товариществом с мая 2022 года, в разговоре с корреспондентом НГС подтвердила демонтаж счётчиков, но добавила: Татьяна Кузнецова виновата сама. По словам собеседницы, пенсионерка нарушает технические требования и подключается к электросети незаконно. Причём не впервые нарушает её требования: аналогичная ситуация была в мае.

— Госпожа Кузнецова не имеет технологического присоединения. Соответственно, она не может устанавливать никакие счётчики. Ей были выданы техусловия, которые ей нужно выполнять. А то, что она установила, подходит под административное правонарушение — самовольное внедрение в электрические сети. Электрическая сеть — это предмет повышенной опасности: могут погибнуть люди, может сгореть подстанция, может что-то случиться с кабелем, — говорит Людмила Шаталова.

Людмилу Шаталову возмущает то, что Татьяна Кузнецова превышает допустимую мощность электроэнергии на дом, а на предложенные показатели якобы не согласилась.

— Когда мы согласовывали новую подстанцию, госпожа Кузнецова не пожелала участвовать. Заявка была на 42 кадастровых номера, номера Кузнецовой нет — ей не нужно было электричество. Она так и сказала тогда, что ей ничего не нужно, — уверяет председатель. — Платить ничего не надо было, кстати. Вот в эту заявку мы уговаривали вступить всех, даже самых последних, самых махровых неплательщиков — мы ко всем обращались, чтобы включились в групповую заявку. Сейчас она выделяется только адресно, то есть на конкретный кадастровый номер.

Ещё одна претензия, которая касается уже большей части собственников «Ратника», — крупные задолженности по членским взносам. По словам Людмилы Шаталовой, 137 владельцев участков из 250 имеют долги свыше 300 тысяч рублей.

Ещё два года назад появились отзывы, где шла речь про конфликт председателя с собственниками — тогда обрезание проводов тоже было в ходу Источник: 2GIS











Татьяна Кузнецова же уверена, что её оборудование повреждают из-за личного конфликта с председателем. По её словам, в такую ситуацию попадают все, кто не ладит с Людмилой Шаталовой, а отключение электричества она называет одним из способов давления на владельцев участков.

— На одном собрании, на которое нас приглашала председатель Шаталова, я проголосовала против её повестки и задавала вопросы о том, где у нас ревизионная комиссия, почему она не отчитывается — в общем, неудобные вопросы задавала. Этого оказалось достаточно, чтобы записать меня в стан врагов, — считает женщина.

Конфликты собственников и председателя нередко доходят до суда. На сайте ТСН, кроме протоколов собраний, регулярно публикуют судебные решения. Судилась Людмила Шаталова в том числе и с Татьяной Кузнецовой: председатель взыскала с собственницы 44 тысячи рублей неосновательного обогащения из-за того, что во время строительства дома она заняла земли общего пользования строительными материалами.

Дело в киловаттах

В жалобе Татьяны Кузнецовой в прокуратуру сказано, что Людмила Шаталова намеренно занижает показатели удельной расчётной электрической нагрузки. При этом пенсионерка уверена, что председатель ввела надзорное ведомство в заблуждение.

Сибирячка заявила, что Людмила Шаталова привела прокуратуре данные не той подстанции, от которой запитана её опора, а другой. Из-за этого технические условия подключения оказались значительно ниже тех, что нужны для использования бытовых приборов в доме.

— Шаталова из личной неприязни препятствовала подключению моего дома к энергоснабжению посёлка и выдала технические условия только после вмешательства прокуратуры. Считаю, эти техусловия являются издевательством и указывают на элементы самоуправства не только ко мне, но и ко многим жителям посёлка. Подобные техусловия, а в большинстве случаев и вовсе отказ подключения, были отправлены жителям посёлка, которые недовольны действиями Шаталовой в плане необоснованных трат средств посёлка. Она использует энергоснабжение посёлка как рычаг на неугодных ей людей, — написала женщина в своём обращении.

На фото, как утверждает Татьяна Кузнецова, — сын и супруг председателя ТСН. Она запечатлела момент отключения электричества у другого владельца участка Источник: Татьяна Кузнецова











Ответ из прокуратуры поступил в конце сентября — ведомство провело проверку и нашло нарушения в действиях председателя. Согласно его выводам, нагрузка электроприёмников домов, подобных дому Татьяны Кузнецовой, должна составлять не менее 4 кВт, а при наличии электрической плиты — не менее 10 кВт. При этом максимальная мощность в доме Татьяны Кузнецовой составила 2,14 кВт. Председателю ТСН «Ратник» внесли представление и потребовали устранить нарушения.

В среду, 6 ноября, к Татьяне Кузнецовой вновь приехали рабочие и ещё раз установили счётчик, который снова уничтожили. Сибирячка опасается, что в ближайшее время ситуация повторится, несмотря на решение прокуратуры.

— Беспредел продолжается. В 10 утра она отключила электричество, дальше жду, когда будет обрезать кабель. Сегодня напишу заявление в полицию, прокуратуру, Следственный комитет. Тем временем на улице уже устойчивая минусовая температура, — заявила собеседница.

НГС направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы уточнить результаты проверки по заявлениям Татьяны Кузнецовой.