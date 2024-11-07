«Устроила мне геноцид»: сибирячка почти год не может переехать в свой единственный дом — председатель ТСН отрезает его от сетей

Пенсионерка Татьяна Кузнецова продала квартиру и дом в Новосибирске, чтобы переехать ближе к природе — она выбрала участок и построила новый дом в ТСН «Ратник». Но переехать в него не может: раз за разом её электрические счётчики уничтожают, а кабели подключения к электросети обрезают. Женщина уверена, что это дело рук председателя ТСН, а та в свою очередь обвиняет пенсионерку в незаконных действиях. При этом ценный ресурс не впервые оказывается инструментом давления на жителей ТСН, как считают они. Подробности — в материале НГС.
Единственное жильё
Три года назад 69-летняя Татьяна Кузнецова решила уехать подальше от шумного города и осесть в ТСН «Ратник» в Станционном сельсовете. В Новосибирске у женщины была квартира на Красном проспекте, в Мочище — частный дом. С продажи недвижимости сибирячка выручила около 14 миллионов рублей, которые сразу пошли в ход: сначала на покупку участка в «Ратнике», а затем на строительство нового дома.
Проблем со стройкой не возникло, в дом провели воду и установили газовый котёл для его отопления. Первые сложности начались, когда жильё начали подключать к электричеству. После того, как летом рабочие завершили монтаж проводки, кто-то уничтожил расположенный снаружи счётчик. Татьяна Кузнецова уверена, что к этому приложила руку председатель правления ТСН «Ратник» Людмила Шаталова.
По словам женщины, необходимые документы для проведения электричества в дом у неё есть — она заключила договор со снабжающей организацией и открыла лицевой счёт, получила необходимые техусловия. Она обратилась с жалобой на председателя в прокуратуру Новосибирского района.
В сентябре от ведомства поступил ответ: Людмилу Шаталову принудили устранить допущенные нарушения. Когда в конце октября Татьяна Кузнецова вновь установила счётчик, история повторилась. Тогда пенсионерка написала заявление в полицию (есть в распоряжении НГС).
— Ночевали дома, всю ночь дочь моя караулила, дочь у меня там. Ещё в 8 часов утра этот счётчик висел, а света не было, потому что она [Людмила Шаталова] его вырубила. В 9 часов я выглядываю, он уже снят — лежит грязи. Она [Людмила Шаталова] обрезала этот кабель, который шёл в дом. Сейчас надо полностью кабель менять, потому что больше не проведёшь его, — жалуется Татьяна Кузнецова.
Она написала ещё одно заявление в прокуратуру. Так как другого жилья у женщины нет, все последние десять месяцев, что продолжается конфликт с председателем, ей приходится ютиться у родственников.
— Во-первых, сейчас наступают морозы, а мне жить негде — я уже целый год у родственников. В связи с наступлением холодов у меня перемерзнёт все отопление. Это хорошо, что сейчас ещё теплая погода вот. Естественно, в доме холодно, света нет, никакого нет просвета для существования, — говорит она. — Я пенсионерка, мне 69 лет, я инвалид второй группы. У меня есть лицевой счет, у меня есть договор, я плачу все взносы, у меня нет задолженности. Я имею жилье, которое должно быть обеспечено электроэнергией, а она устроила мне геноцид.
Свидетелями уничтожения счётчиков у дома Татьяны Кузнецовой оказались и сотрудники ЧОП «Терек», которое охраняет ТСН, — охрану вызвала Людмила Шаталова, пожаловавшись на незаконное подключение. Руководитель предприятия Александр Терентьев рассказал НГС, что на столб для демонтажа оборудования забрались сын и супруг председателя «Ратника».
В момент подготовки материала супруг и сын председателя «Ратника» в третий раз срезали установленный 6 ноября счётчик. На видео, которое сняла Татьяна Кузнецова, попала и сама Людмила Шаталова. Собственница дома вызвала на место полицию.
Личный конфликт
Председатель ТСН «Ратник» Людмила Шаталова, которая руководит товариществом с мая 2022 года, в разговоре с корреспондентом НГС подтвердила демонтаж счётчиков, но добавила: Татьяна Кузнецова виновата сама. По словам собеседницы, пенсионерка нарушает технические требования и подключается к электросети незаконно. Причём не впервые нарушает её требования: аналогичная ситуация была в мае.
— Госпожа Кузнецова не имеет технологического присоединения. Соответственно, она не может устанавливать никакие счётчики. Ей были выданы техусловия, которые ей нужно выполнять. А то, что она установила, подходит под административное правонарушение — самовольное внедрение в электрические сети. Электрическая сеть — это предмет повышенной опасности: могут погибнуть люди, может сгореть подстанция, может что-то случиться с кабелем, — говорит Людмила Шаталова.
Людмилу Шаталову возмущает то, что Татьяна Кузнецова превышает допустимую мощность электроэнергии на дом, а на предложенные показатели якобы не согласилась.
— Когда мы согласовывали новую подстанцию, госпожа Кузнецова не пожелала участвовать. Заявка была на 42 кадастровых номера, номера Кузнецовой нет — ей не нужно было электричество. Она так и сказала тогда, что ей ничего не нужно, — уверяет председатель. — Платить ничего не надо было, кстати. Вот в эту заявку мы уговаривали вступить всех, даже самых последних, самых махровых неплательщиков — мы ко всем обращались, чтобы включились в групповую заявку. Сейчас она выделяется только адресно, то есть на конкретный кадастровый номер.
Ещё одна претензия, которая касается уже большей части собственников «Ратника», — крупные задолженности по членским взносам. По словам Людмилы Шаталовой, 137 владельцев участков из 250 имеют долги свыше 300 тысяч рублей.
Татьяна Кузнецова же уверена, что её оборудование повреждают из-за личного конфликта с председателем. По её словам, в такую ситуацию попадают все, кто не ладит с Людмилой Шаталовой, а отключение электричества она называет одним из способов давления на владельцев участков.
— На одном собрании, на которое нас приглашала председатель Шаталова, я проголосовала против её повестки и задавала вопросы о том, где у нас ревизионная комиссия, почему она не отчитывается — в общем, неудобные вопросы задавала. Этого оказалось достаточно, чтобы записать меня в стан врагов, — считает женщина.
Конфликты собственников и председателя нередко доходят до суда. На сайте ТСН, кроме протоколов собраний, регулярно публикуют судебные решения. Судилась Людмила Шаталова в том числе и с Татьяной Кузнецовой: председатель взыскала с собственницы 44 тысячи рублей неосновательного обогащения из-за того, что во время строительства дома она заняла земли общего пользования строительными материалами.
Дело в киловаттах
В жалобе Татьяны Кузнецовой в прокуратуру сказано, что Людмила Шаталова намеренно занижает показатели удельной расчётной электрической нагрузки. При этом пенсионерка уверена, что председатель ввела надзорное ведомство в заблуждение.
Сибирячка заявила, что Людмила Шаталова привела прокуратуре данные не той подстанции, от которой запитана её опора, а другой. Из-за этого технические условия подключения оказались значительно ниже тех, что нужны для использования бытовых приборов в доме.
— Шаталова из личной неприязни препятствовала подключению моего дома к энергоснабжению посёлка и выдала технические условия только после вмешательства прокуратуры. Считаю, эти техусловия являются издевательством и указывают на элементы самоуправства не только ко мне, но и ко многим жителям посёлка. Подобные техусловия, а в большинстве случаев и вовсе отказ подключения, были отправлены жителям посёлка, которые недовольны действиями Шаталовой в плане необоснованных трат средств посёлка. Она использует энергоснабжение посёлка как рычаг на неугодных ей людей, — написала женщина в своём обращении.
Ответ из прокуратуры поступил в конце сентября — ведомство провело проверку и нашло нарушения в действиях председателя. Согласно его выводам, нагрузка электроприёмников домов, подобных дому Татьяны Кузнецовой, должна составлять не менее 4 кВт, а при наличии электрической плиты — не менее 10 кВт. При этом максимальная мощность в доме Татьяны Кузнецовой составила 2,14 кВт. Председателю ТСН «Ратник» внесли представление и потребовали устранить нарушения.
В среду, 6 ноября, к Татьяне Кузнецовой вновь приехали рабочие и ещё раз установили счётчик, который снова уничтожили. Сибирячка опасается, что в ближайшее время ситуация повторится, несмотря на решение прокуратуры.
— Беспредел продолжается. В 10 утра она отключила электричество, дальше жду, когда будет обрезать кабель. Сегодня напишу заявление в полицию, прокуратуру, Следственный комитет. Тем временем на улице уже устойчивая минусовая температура, — заявила собеседница.
НГС направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы уточнить результаты проверки по заявлениям Татьяны Кузнецовой.
Это не первый конфликт на территории ТСН «Ратник». Год назад НГС уже общался с Людмилой Шаталовой — причиной спора всё так же были долги по членским взносам.