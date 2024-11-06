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Мой дом Дефекты и ремонты: более сотни зданий отключили от тепла по всему Новосибирску

Дефекты и ремонты: более сотни зданий отключили от тепла по всему Новосибирску

Проблемы есть в районах Ипподромской и Связистов

786
8 комментариев

Большинство ремонтов закончат до конца сегодняшнего дня

В Новосибирске сегодня, 6 ноября, несколько десятков домой отключили от тепла. В городе идет сразу несколько ремонтов. По данным 051, теплоснабжения нет в 138 домах.

Основные точки с отключениями в Новосибирске сейчас располагаются в районе улицы Связистов и в районе Ипподромской магистрали.

Больше 100 зданий в городе без тепла

Как рассказали в СГК, на Связистов был обнаружен дефект на сетях абонента в частном секторе. Сейчас там идет замена запорной арматуры в тепловой камере.

Как уточняют в 051, на Связистов отключили 32 здания. А в Юго-Западном жилмассиве могут быть ухудшены параметры подачи тепла.

— В контуре отключения 13 домов, управляющие организации оповещены заранее. Работы завершим до 2 часов ночи, — добавили в СГК.

В районе Ипподромской сразу два ремонта. Там меняют арматуру в ЦТП, с 11:30 до 16:00. На несколько часов отключили 13 домов.

— Также идут работы в тепловой камере на улице Ольги Жилиной — сегодня с 10 до 18 часов. С учетом работ на Ипподромской и Ольги Жилиной в центральной части города в контуре отключения 40 домов, — сообщили в пресс-службе СГК.

Жители разных берегов жалуются на дома, где отключили теплоснабжение, но на карте 051 их нет. Например, по сообщению местного жителя, на Крашенинникова 2 переулок, 10 нет отопления со вчерашнего утра. В СГК читателя перенаправили в УК. Также отопления нет в домах на Пермитина.

На прошедших выходных в районе улиц Бориса Богаткова и Толстого произошла коммунальная авария. Улицы затопило кипятком.

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Новосибирск Тепло СГК Теплоснабжение
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Комментарии
8
JY1
12 минут
Все идет по плану.
Урлулуууу
12 минут
А че там мэрия говорит по этому поводу?
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