«Пять месяцев заставляю убрать»: что делать, если в подъезде грязно — инструкция

Сибирячка добивается чистоты в подъезде, но всё равно вот такая картина Источник: Ярослава / Telegram











В Новосибирске проблемы не только с отоплением и горячей водой, но и с уборкой подъездов. Сейчас ситуация обострилась из-за плохой погоды и грязи на улице. Но есть и те, кто не может добиться чистоты месяцами. Объясняем, что делать, если в подъезде грязно, а управляющая компания только кормит отписками.

«Все четыре подъезда говорят, что не подписывали акты»

Жительница дома на улице Геодезической, 19 Ярослава пятый месяц пытается заставить управляющую компанию помыть подъезд.

— В мае у нас начался капитальный ремонт, после этого уборки не было ни разу. Обращалась в УК, у них должны быть подписанные акты от жильцов, что уборка выполнена, которые уборщица дает подписать. В УК сказали, что все документы есть, хотя не может быть такого. Все четыре подъезда говорят, что не подписывали в это время ничего, — возмущена Ярослава.

УК установила график уборки, но в подъезде, по словам девушки, от этого не чище. Жители обращались с жалобами в ГЖИ. В ответе «Службы заказчика ЖКХ Ленинского района», который Ярослава прислала в редакцию, говорится, что уборку сделают 29 октября.

— Управляющая организация обеспокоена вопросом отсутствия уборщицы на вашем доме. Вы можете обратиться на участок по улице Блюхера, 21 и ознакомиться с документами и справками, — говорится в ответе.

Корреспондент НГС дозвонилась в «Службу заказчика ЖКХ Ленинского района». Сначала в компании предложили подойти с вопросом и задать его лично специалисту на улице Блюхера. После отказа попросили ожидать на линии, но спустя три минуты звонок был прерван. Редакция отправила письменный запрос в компанию — в ответ пришло письмо, что обращение зарегистрировано.

Ярослава сообщила, что 30 октября всё же пришел уборщик, но помыл только два подъезда из четырех. И прислала фото результатов его работы.

По словам девушки, сейчас в подъезде вот так Источник: Ярослава / Telegram











Ярослава добавила, что терпение у жителей лопнуло и они обратились в прокуратуру, теперь ждут ответ от ведомства.

Как должны убирать подъезд

В постановлении правительства № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» прописаны все нюансы. Вплоть до того, что на лестничной площадке должны протирать пыль. Но периодичность уборки не указана.

— Управляющая организация направляет собственникам с учетом перечня тариф на свои услуги, который собственниками обсуждается и принимается, — объяснила Оксана Царапкина, судебный эксперт в сфере ЖКХ и энергетики. — Частота уборки там не указана, но по закону она должна проводится так часто, чтобы было чисто. Должен быть именно результат — чистота.

Эксперт добавила, что УК должна составлять графики с учетом того, что в осенне-зимний период будет намного грязнее, чем в другие месяцы.

Что делать, если подъезд не убирают

За плохое содержание подъезда УК может грозить серьезный штраф Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Нарушения нужно обязательно фиксировать. По постановлению правительства № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества и правил изменения размера платы за содержание» собственники должны составить акт о некачественно выполненной работе. Для этого нужно пригласить сотрудника УК и подписать документ с требованием оказывать услуги как следует. Можно потребовать и перерасчета за услуги.

Если пригласить сотрудника УК не получается, то есть другой вариант — жалоба через систему ГИС ЖКХ.

— Нужно сделать фотографии и написать через сервис в УК о необходимости провести уборку. Обязательно прописать номер дома, подъезд. Жалоба должна быть отработана в течение 10 дней, — подчеркнула Оксана Царапкина. — Если управляющая организация в 10-дневный срок не отвечает, то система автоматически спросит вас, будете ли писать жалобу в Государственную жилищную инспекцию.

В этом случае составляется еще одно заявление, но уже в ГЖИ. Обратиться с жалобой туда можно и напрямую. По статье 14.1.3 за «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» управляющей компании может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

Если ГЖИ не хочет реагировать на ситуацию или, по вашему мнению, делает это не должным образом, то нужно обращаться за помощью в прокуратуру.

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