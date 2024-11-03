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В мэрии прокомментировали нашествие крыс

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Мой дом «Обращений не поступало»: в мэрии прокомментировали нашествие крыс на новосибирский двор в районе Маркса

«Обращений не поступало»: в мэрии прокомментировали нашествие крыс на новосибирский двор в районе Маркса

Там сообщили, когда во дворах на Сибиряков-Гвардейцев, 19 и 21 проводили дератизацию

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18 комментариев

Крыс во дворах травят регулярно

В мэрии Новосибирска прокомментировали нашествие крыс во дворах домов №19 и №21 по улице Сибиряков-Гвардейцев. Местные жители сообщили, что крысы поселились возле мусорных баков, а также вырыли себе норы возле подъездов.

– Дератизационные работы по указанным адресам выполняют каждый месяц согласно договору. Обработку контейнерной площадки и территории вокруг неё от грызунов провели 8 октября, подвалов многоквартирных домов – 28 октября. Очередная обработка запланирована на 6 ноября. Жалобы на наличие грызунов на территории в администрацию района не поступали, – сообщили в мэрии.

Также в мэрии добавили, что за год от жителей домов № 19, 21 по улице Сибиряков-Гвардейцев на несвоевременный вывоз мусора, крыс и бездействие управляющей компании не поступало жалоб. В управляющей компании «МКС – Новосибирск» подтвердили информацию, предоставленную мэрией, о том, когда во дворах домов проводили дератизацию.

Ранее НГС писал о том, что разрытая теплотрасса на Трикотажной заблокировала мусорные баки, и там завелись крысы. Отходы пришлось грузить вручную.

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Комментарии
18
иккенхисацу
44 минуты
Главное отписаться,а не решить проблему -стиль работы чиновников
Урлулуууу
47 минут
опять они чето там комментируют?!!!!!!!!!! вы че там гоните чтоли?!!!!!!!!!!!
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