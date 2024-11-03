«Обращений не поступало»: в мэрии прокомментировали нашествие крыс на новосибирский двор в районе Маркса

Крыс во дворах травят регулярно Источник: Александр Ощепков











В мэрии Новосибирска прокомментировали нашествие крыс во дворах домов №19 и №21 по улице Сибиряков-Гвардейцев. Местные жители сообщили, что крысы поселились возле мусорных баков, а также вырыли себе норы возле подъездов.

– Дератизационные работы по указанным адресам выполняют каждый месяц согласно договору. Обработку контейнерной площадки и территории вокруг неё от грызунов провели 8 октября, подвалов многоквартирных домов – 28 октября. Очередная обработка запланирована на 6 ноября. Жалобы на наличие грызунов на территории в администрацию района не поступали, – сообщили в мэрии.

Также в мэрии добавили, что за год от жителей домов № 19, 21 по улице Сибиряков-Гвардейцев на несвоевременный вывоз мусора, крыс и бездействие управляющей компании не поступало жалоб. В управляющей компании «МКС – Новосибирск» подтвердили информацию, предоставленную мэрией, о том, когда во дворах домов проводили дератизацию.