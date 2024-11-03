Повезло Тихому центру: проверяем воду из квартир в разных районах Новосибирска — можно ли верить приборам с маркетплейсов

Смотрим, как работают тестеры для воды с маркетплейсов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Качество воды из крана часто вызывает вопросы. В Новосибирской области в трех населенных пунктах в ней недавно обнаружили мышьяк, а весной горожане массово жаловались на неприятный запах водопроводной воды. Точно определить, насколько чистой вода попадает в квартиры, могут только специальные лаборатории. Но на маркетплейсах и в магазинах продаются приборы, которые обещают определить примеси в домашних условиях. НГС решил проверить, как работают эти устройства, и выяснил, какие признаки могут указывать на низкое качество воды.

Как работают тестеры

Так выглядит анализатор воды за 650 рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Тестеры для воды, которые продаются на маркетплейсах, как правило, предназначены для измерения уровня растворенных в воде примесей — солей и минералов. В описаниях к товарам продавцы указывают, что приборы можно использовать для анализа жесткости воды, в том числе для оценки работы фильтров или качества воды в аквариумах. Единицы измерения — ppm, миллиграмм на литр.

Цены на приборы варьируются, но большая часть стоит в пределах 1000 рублей. Для проверки проточной воды в Новосибирске НГС использовал два солемера: за 346 и 650 рублей. В описании товаров указано, что они произведены в Китае и оба могут измерять минерализацию и температуру воды.

В инструкции к тестеру за 346 рублей на русском языке указана шкала качества воды. Согласно ей, вода с содержанием примесей от 0 до 50 ppm — идеальная питьевая вода, до 170 ppm — приемлемая вода после бытового фильтра, 300 ppm — ограниченно приемлемая вода из крана, 400 ppm — жесткая вода из водоема или источника, 500 ppm — предельно допустимая для питья вода, более 500 ppm — вода, опасная для здоровья.

На упаковке второго тестера за 650 рублей есть инструкция на английском языке, а перевод — в карточке товара на маркетплейсе. Указано, что вода с уровнем минерализации до 50 ppm — кристально чистая, от 50 до 100 ppm — чистая после фильтрации, 100–300 ppm — вода из крана, содержание от 300 до 600 ppm указывает на высокое содержание примесей, до 1000 ppm — на критическое содержание, вода с показателем 1000 ppm не пригодна для употребления.

Гаджеты работают по одному принципу: нужно включить их нажатием кнопки и опустить в емкость с водой на несколько секунд. Результат измерения сразу отображается на небольшом экране на корпусе. Также оба можно использовать для измерения температуры. Никаких настроек у приборов нет.

Результаты эксперимента

Солемер за 346 рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











НГС проверил воду из нескольких районов города: Центрального, Железнодорожного, Октябрьского, Калининского, Дзержинского, Ленинского и Советского. Примечательно, что данные приборов не совпадали: более дешевый показал концентрацию примесей выше во всех образцах.

Меньше всего примесей тестеры выявили в воде в Железнодорожном районе на улице Ленина: 105 ppm показал гаджет за 650 рублей, 141 ppm — тестер за 346 рублей. На втором месте оказалась вода из Ленинского района, с улицы 1-й Чулымской: 105 и 129 ppm. На третьем месте — вода из Нижней зоны Академгородка: 109 и 132 ppm.

На улицах Кубовой, Советской, Березовской (вода из колонки) и проспекте Дзержинского более дорогой прибор показал содержание примесей от 110 до 112 ppm, дешевый — 133–134 ppm. Наибольшее количество солей тестеры показали в воде из дома на улице Рябиновой в Октябрьском районе: 113 и 141 ppm соответственно. Тем не менее во всех образцах количество примесей не превышает норму для питьевой воды.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Воду с улицы Советской в Центральном районе мы также проверили после очистки проточным фильтром. Если в воде из крана тестеры показали содержание примесей в 112 и 134 ppm, то после очистки — 105 и 126 ppm.

Для проверки в воду из крана в Тихом центре мы добавили чайную ложку (80 мл) соли. В результате гаджет за 346 рублей показал содержание примесей в 293 ppm, а его более дорогой аналог вовсе не отобразил цифры на экране.

Показатели ppm на тестерах могут отличаться из-за разной калибровки у производителей. Подробней об этом НГС рассказала Анастасия Благодатнова, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии Института естественных и социально-экономических наук НГПУ.

— У разных производителей тестеров могут незначительно отличаться показатели из-за небольшой погрешности, потому что калибровка разная. Также у них может быть разный уровень чувствительности и настройки, что тоже влияет на результаты, — объяснила она. — Приборы, которые используются для государственного учета и контроля, согласно федеральному закону, должны проходить поверку. А так как это бытовые тестеры, то к ним такие требования не предъявляются. Но нужно отметить, что для бытового уровня это вообще не принципиально: результатов их измерений достаточно, чтобы понять, все ли в порядке с водой или нужно срочно принимать какие-то меры.

Мнение Роспотребнадзора

Тестеры показали, что вода в новосибирских квартирах пригодна для питья Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Качество питьевой воды в Новосибирске и области контролирует региональный Роспотребнадзор. Исследования проводят в 1198 населенных пунктах, где есть централизованные системы холодного водоснабжения.

Результаты исследований публикуют на интерактивной карте контроля питьевой воды в Российской Федерации. По состоянию на 31 октября на ней указано, что вода в Новосибирске соответствует стандартам качества и безопасности.

Наиболее полное исследование качества питьевой воды проводят специалисты в лабораториях, у которых есть аттестат Росаккредитации.

— Бытовые приборы, используемые для определения качества питьевой воды, не проходят поверку, в связи с чем результаты не всегда достоверны, — объяснили НГС в пресс-службе Роспотребнадзора Новосибирской области.

Есть несколько признаков, которые указывают на ухудшение качества воды. Мутность может возникать из-за частиц песка, грязи, вредных веществ или микроорганизмов. Неприятный запах бывает показателем химических загрязнений или наличия бактерий. Тухлый запах говорит о высокой концентрации сероводорода, запах рыбы — о насыщении барием.

Барий — токсичный микроэлемент. По данным Роспотребнадзора, частично он попадает в окружающую среду из-за деятельности человека, в воду — из природных источников. Данные USEPA (агентство США по защите окружающей среды) говорят о потенциальной опасности повышения кровяного давления при длительном употреблении воды с барием, а также о том, что даже разовое потребление такой воды может привести к мышечной слабости и болям в брюшной области.

Неприятный вкус воды может указывать на химическое загрязнение, наличие бактерий или переизбыток минералов. Неестественный цвет воды — еще один показатель загрязнения.

— Если вода в стакане простояла какое-то время, и после на нем остаются белые или серые полосы, это может означать, что в воде повышенное содержание минералов или высокая жесткость, — уточнили в Роспотребнадзоре Новосибирской области.

Если у жителей возникают вопросы к качеству питьевой воды, то можно обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или региональный Роспотребнадзор.