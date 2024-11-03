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Мой дом эксперимент Повезло Тихому центру: проверяем воду из квартир в разных районах Новосибирска — можно ли верить приборам с маркетплейсов

Повезло Тихому центру: проверяем воду из квартир в разных районах Новосибирска — можно ли верить приборам с маркетплейсов

В Новосибирске проверили качество воды из крана

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4 комментария

Смотрим, как работают тестеры для воды с маркетплейсов

Качество воды из крана часто вызывает вопросы. В Новосибирской области в трех населенных пунктах в ней недавно обнаружили мышьяк, а весной горожане массово жаловались на неприятный запах водопроводной воды. Точно определить, насколько чистой вода попадает в квартиры, могут только специальные лаборатории. Но на маркетплейсах и в магазинах продаются приборы, которые обещают определить примеси в домашних условиях. НГС решил проверить, как работают эти устройства, и выяснил, какие признаки могут указывать на низкое качество воды.

Как работают тестеры

Так выглядит анализатор воды за 650 рублей

Тестеры для воды, которые продаются на маркетплейсах, как правило, предназначены для измерения уровня растворенных в воде примесей — солей и минералов. В описаниях к товарам продавцы указывают, что приборы можно использовать для анализа жесткости воды, в том числе для оценки работы фильтров или качества воды в аквариумах. Единицы измерения — ppm, миллиграмм на литр.

Цены на приборы варьируются, но большая часть стоит в пределах 1000 рублей. Для проверки проточной воды в Новосибирске НГС использовал два солемера: за 346 и 650 рублей. В описании товаров указано, что они произведены в Китае и оба могут измерять минерализацию и температуру воды.

В инструкции к тестеру за 346 рублей на русском языке указана шкала качества воды. Согласно ей, вода с содержанием примесей от 0 до 50 ppm — идеальная питьевая вода, до 170 ppm — приемлемая вода после бытового фильтра, 300 ppm — ограниченно приемлемая вода из крана, 400 ppm — жесткая вода из водоема или источника, 500 ppm — предельно допустимая для питья вода, более 500 ppm — вода, опасная для здоровья.

На упаковке второго тестера за 650 рублей есть инструкция на английском языке, а перевод — в карточке товара на маркетплейсе. Указано, что вода с уровнем минерализации до 50 ppm — кристально чистая, от 50 до 100 ppm — чистая после фильтрации, 100–300 ppm — вода из крана, содержание от 300 до 600 ppm указывает на высокое содержание примесей, до 1000 ppm — на критическое содержание, вода с показателем 1000 ppm не пригодна для употребления.

Гаджеты работают по одному принципу: нужно включить их нажатием кнопки и опустить в емкость с водой на несколько секунд. Результат измерения сразу отображается на небольшом экране на корпусе. Также оба можно использовать для измерения температуры. Никаких настроек у приборов нет.

Результаты эксперимента

Солемер за 346 рублей

НГС проверил воду из нескольких районов города: Центрального, Железнодорожного, Октябрьского, Калининского, Дзержинского, Ленинского и Советского. Примечательно, что данные приборов не совпадали: более дешевый показал концентрацию примесей выше во всех образцах.

Меньше всего примесей тестеры выявили в воде в Железнодорожном районе на улице Ленина: 105 ppm показал гаджет за 650 рублей, 141 ppm — тестер за 346 рублей. На втором месте оказалась вода из Ленинского района, с улицы 1-й Чулымской: 105 и 129 ppm. На третьем месте — вода из Нижней зоны Академгородка: 109 и 132 ppm.

На улицах Кубовой, Советской, Березовской (вода из колонки) и проспекте Дзержинского более дорогой прибор показал содержание примесей от 110 до 112 ppm, дешевый — 133–134 ppm. Наибольшее количество солей тестеры показали в воде из дома на улице Рябиновой в Октябрьском районе: 113 и 141 ppm соответственно. Тем не менее во всех образцах количество примесей не превышает норму для питьевой воды.

Воду с улицы Советской в Центральном районе мы также проверили после очистки проточным фильтром. Если в воде из крана тестеры показали содержание примесей в 112 и 134 ppm, то после очистки — 105 и 126 ppm.

Для проверки в воду из крана в Тихом центре мы добавили чайную ложку (80 мл) соли. В результате гаджет за 346 рублей показал содержание примесей в 293 ppm, а его более дорогой аналог вовсе не отобразил цифры на экране.

Показатели ppm на тестерах могут отличаться из-за разной калибровки у производителей. Подробней об этом НГС рассказала Анастасия Благодатнова, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии Института естественных и социально-экономических наук НГПУ.

—  У разных производителей тестеров могут незначительно отличаться показатели из-за небольшой погрешности, потому что калибровка разная. Также у них может быть разный уровень чувствительности и настройки, что тоже влияет на результаты, — объяснила она. —  Приборы, которые используются для государственного учета и контроля, согласно федеральному закону, должны проходить поверку. А так как это бытовые тестеры, то к ним такие требования не предъявляются. Но нужно отметить, что для бытового уровня это вообще не принципиально: результатов их измерений достаточно, чтобы понять, все ли в порядке с водой или нужно срочно принимать какие-то меры.

Мнение Роспотребнадзора

Тестеры показали, что вода в новосибирских квартирах пригодна для питья

Качество питьевой воды в Новосибирске и области контролирует региональный Роспотребнадзор. Исследования проводят в 1198 населенных пунктах, где есть централизованные системы холодного водоснабжения.

Результаты исследований публикуют на интерактивной карте контроля питьевой воды в Российской Федерации. По состоянию на 31 октября на ней указано, что вода в Новосибирске соответствует стандартам качества и безопасности.

Наиболее полное исследование качества питьевой воды проводят специалисты в лабораториях, у которых есть аттестат Росаккредитации.

— Бытовые приборы, используемые для определения качества питьевой воды, не проходят поверку, в связи с чем результаты не всегда достоверны, — объяснили НГС в пресс-службе Роспотребнадзора Новосибирской области.

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Есть несколько признаков, которые указывают на ухудшение качества воды. Мутность может возникать из-за частиц песка, грязи, вредных веществ или микроорганизмов. Неприятный запах бывает показателем химических загрязнений или наличия бактерий. Тухлый запах говорит о высокой концентрации сероводорода, запах рыбы — о насыщении барием.

Барий — токсичный микроэлемент. По данным Роспотребнадзора, частично он попадает в окружающую среду из-за деятельности человека, в воду — из природных источников. Данные USEPA (агентство США по защите окружающей среды) говорят о потенциальной опасности повышения кровяного давления при длительном употреблении воды с барием, а также о том, что даже разовое потребление такой воды может привести к мышечной слабости и болям в брюшной области.

Неприятный вкус воды может указывать на химическое загрязнение, наличие бактерий или переизбыток минералов. Неестественный цвет воды — еще один показатель загрязнения.

— Если вода в стакане простояла какое-то время, и после на нем остаются белые или серые полосы, это может означать, что в воде повышенное содержание минералов или высокая жесткость, — уточнили в Роспотребнадзоре Новосибирской области.

Если у жителей возникают вопросы к качеству питьевой воды, то можно обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или региональный Роспотребнадзор.

Сейчас можно найти много рекомендаций о том, какую воду лучше пить вместо обычной из крана и сколько именно жидкости нужно употреблять в сутки. Чтобы было легче разобраться в таком объеме информации, НГС поговорил с экспертами. Отвечаем на популярные вопросы.

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Вода Питьевая вода Вода из-под крана Новосибирск
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Комментарии
4
Не горячитесь
17 минут
Потратил 5 тыщ 5 лет назад на анализ воды из крана в Советском районе. Вода питьевая, никаких фильтров не надо, никакой "чистой воды" в бутылях не надо. Бытовые приборы - туфта всё
отец Кабани
40 минут
Водопроводная вода в Новосибирске очищается и готовится в одном месте, берётся из реки Обь в районе Комсомольского моста. Следовательно, химический состав воды во всех районах города одинаковый. Исключение, Советский район, там часть воды берётся из скважин.
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