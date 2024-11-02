Чтобы в душ было удобно ходить: в Новосибирске к подвалу общежития пристроили деревянную будку-коридор

Вход в подвал с душем Источник: читатель НГС











В Новосибирске на входе в подвал общежития по Серафимовича, 1, куда по улице из подъезда ходят мыться жильцы, пристроили деревянную будку-коридор.

26 октября НГС рассказал о том, что жители вынуждены ходить по улице в душ подвала, так как общественные души на этажах опечатали. Как пояснили жильцы, после опубликованного репортажа у входа в подвал началось какое-то строительство.

Жители общежития пояснили, что это сделано, чтобы идущие в душ, не выходили из подъезда на улицу, а проходили по деревянному коридору пристройки.

— У общежития два подъезда: главный и еще один, который ведет к жителям левой части дома. Но вторым воспользоваться могут только те, кто живет в левой части. Потому что правые и левые крылья на этажах разделены отдельными дверями, закрывающимися на ключи. Тем, кто живет в правой части общежития, получается, все равно надо идти в душ через улицу, — рассказала корреспонденту НГС жительница общежития, попросившая об анонимности.

Вот такой путь проходят по улице жители общежития, которые идут мыться в подвал, а потом возвращаются обратно Источник: читатель НГС











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