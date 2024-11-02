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Мой дом Чтобы в душ было удобно ходить: в Новосибирске к подвалу общежития пристроили деревянную будку-коридор

Чтобы в душ было удобно ходить: в Новосибирске к подвалу общежития пристроили деревянную будку-коридор

Проблему с теплым проходом решили только частично

1 145
26 комментариев

Вход в подвал с душем

В Новосибирске на входе в подвал общежития по Серафимовича, 1, куда по улице из подъезда ходят мыться жильцы, пристроили деревянную будку-коридор.

26 октября НГС рассказал о том, что жители вынуждены ходить по улице в душ подвала, так как общественные души на этажах опечатали. Как пояснили жильцы, после опубликованного репортажа у входа в подвал началось какое-то строительство.

Жители общежития пояснили, что это сделано, чтобы идущие в душ, не выходили из подъезда на улицу, а проходили по деревянному коридору пристройки.

— У общежития два подъезда: главный и еще один, который ведет к жителям левой части дома. Но вторым воспользоваться могут только те, кто живет в левой части. Потому что правые и левые крылья на этажах разделены отдельными дверями, закрывающимися на ключи. Тем, кто живет в правой части общежития, получается, все равно надо идти в душ через улицу, — рассказала корреспонденту НГС жительница общежития, попросившая об анонимности.

Вот такой путь проходят по улице жители общежития, которые идут мыться в подвал, а потом возвращаются обратно

Комендант общежития Нина Бодрова в ответ на просьбу журналиста прокомментировать появившееся строение, предложила обратиться в управляющую компанию

В УК «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района» трубку никто не взял. Директор Анатолий Толмачев на звонок тоже не ответил и на оставленное голосовое сообщение не отреагировал.

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ЖКХ Коммунальная проблема Общежитие УК Служба заказчика Душевая
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Комментарии
27
боец РККА
1 час
их там комендант моет из шланга под напором сразу всю толпу
yra140971b
1 час
Странный народ на халяву в общаге жилье взяли и хотят как барины жить. Кому не нравится пусть берут ссуду и покупает дилье с отдельным душем и ванной и наслаждаются жизнью
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