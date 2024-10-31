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Мой дом ЧП на Минина Остались дома без тепла: в Новосибирске продолжают устранять последствия коммунального ЧП на правом берегу

Остались дома без тепла: в Новосибирске продолжают устранять последствия коммунального ЧП на правом берегу

СГК запустила отопление, сейчас работают управляющие компании

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Без тепла остались более 500 объектов, в некоторых домах лопнули трубы

Все восстановительные работы на ПНС-5, из-за которой вчера произошла крупная коммунальная авария на правом берегу Новосибирска, завершили. Специалисты управляющих компаний работают на пяти адресах, чтобы восстановить теплоснабжение.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков объяснил, что работы на ПНС-5 завершили 30 октября. Два насоса подключили в 22:20, в течение нескольких часов давление восстановилось, отопление запустили.

— Сейчас управляющие компании завершают регулировку систем отопления по пяти адресам. На всех остальных объектах теплоснабжение обеспечено в полном объёме, — рассказал Дмитрий Зайков.

Подать тепло в оставшиеся дома планируют сегодня, 31 октября.

В редакцию НГС обратился житель дома на Дачной, 21/1. По его словам, сейчас там нет отопления. Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, по адресу ТСЖ произвело запуск системы, сейчас выполняют развоздушивание отдельных стояков.

Всем, у кого нет отопления, СГК рекомендует обращаться в свои управляющие компании.

В некоторых квартирах из-за аварии обвалился потолок, в мэрии добавили, что специальный штаб проконтролирует качество ремонтных работ в квартирах.

Авария в Заельцовском и Калининском районах произошла вчера из-за того, что вчера из-за протечки насоса на перекачивающей станция ПНС-5 — вывод ТЭЦ-4 — замкнула электропроводка, остановились насосы, а увеличенное давление ушло в дома. В некоторых домах лопнули трубы.

Все, что известно о крупном коммунальном ЧП, из-за которого без тепла были более 500 объектов, читайте в нашем сюжете.

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Коммунальная авария ЧП СГК Отопление
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Быстро не сделают, дай бог в недели две уложатся.
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