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Мой дом «Буду тонуть, но туда не пойду»: в Новосибирске хозяйка сползающего дома снова отказалась от манёвренного фонда

«Буду тонуть, но туда не пойду»: в Новосибирске хозяйка сползающего дома снова отказалась от манёвренного фонда

Переселения пыталась добиться прокуратура

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7 комментариев

Берег 1-й Ельцовки, по словам жителей, обрушается уже несколько лет

Хозяйка дом, сползающего в реку 1-я Ельцовка в Новосибирске, снова отказалась переезжать. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

По данным городской администрации, прокуратура попросила мэрию Новосибирска переселить в манёвренный фонд семью с участка, который обрушился в реку.

— Семье была предложена возможность рассмотрения вариантов жилых помещений маневренного фонда в Заельцовском и Центральном районах города. От предложенных вариантов семья отказалась, — объяснили НГС в пресс-центре мэрии.

Как рассказывала сама Наталья, которая живет на участке, переехать в манёвренный ей предлагали еще в 2019 году, но и тогда она отказывалась.

— Манёвренный фонд нам не нужен, я сразу сказала, не хочу. Буду тонуть, но туда не пойду, — говорила женщина.

Ранее переселить владельцев дома просило и Минприроды, потому что восстановить берег, который ушел в воду на 2 метра, смогут только если снесут постройки. Иначе к берегу специалисты не смогут подобраться, на работы по восстановлению уйдет примерно 200 миллионов рублей.

Из-за обрушения берега на улице 2-й Сухарной Береговой, 12 власти уже ввели режим повышенной готовности. НГС побывал на участке, где в воду ушло уже два метра земли и пообщался с жителями, которые переживают, что совсем скоро река доберется до их домов.

Позже прокуратура выяснила, что в Минприроды с 2018 года были сведения об обрушении берега реки. Министру Евгению Шестернину внесли представление.

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1-я Ельцовка Река Берег Обрушение берега Новосибирск
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Комментарии
8
Марпл Это Я
5 минут
Детский сад, ну утонет, переселят потом)
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
27 минут
"Буду тонуть, но туда не пойду" Забыть о ней навсегда. Почему, чем несчастней и бедней человек, тем больше в нем гонора, зазнайства и спеси?
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