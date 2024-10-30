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Мой дом СГК назвали номер для владельцев затопленных квартир в Новосибирске

СГК назвали номер для владельцев затопленных квартир в Новосибирске

Сотрудники обещают помочь решить проблемы, возникшие из-за коммунальной аварии

1 616
23 комментария

В нескольких домах из-за прорыва труб затопило квартиры

В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что делать жителям домов, пострадавшим от коммунальной аварии утром 30 октября в Новосибирске. Специальные комиссии уже составляют акты о повреждениях в домах.

— В энергокомпании действует единый номер 8 (383) 289 01 45 в рабочие дни с 08:00 до 17:00, где можно получить полную консультацию по возмещению материального ущерба, — сообщили в телеграм-канале СГК.

Специалист зарегистрирует обращение, первично проконсультирует, запишет контакты и передаст их ответственным сотрудникам для дальнейшего решения проблемы.

— Уважаемые жители, приносим извинения за причиненные неудобства. Приложим максимальные усилия для скорейшей нормализации ситуации, — добавили в СГК.

В результате коммунальной аварии больше 600 зданий в Новосибирске остались без отопления. Из-за прорыва труб в нескольких домах затопило подъезды, на улице Минина в квартире многодетной семьи обрушился потолок. НГС рассказывает в онлайн-трансляции, как устраняют последствия ЧП.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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СГК Сибирская генерирующая компания Коммунальное ЧП Новосибирск Инструкция
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Комментарии
24
illiya
35 минут
будьте осторожней в комментах!
illiya
36 минут
номер есть, но факт дозвона до него... СГК будет гарантировать?!
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