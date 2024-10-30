СГК назвали номер для владельцев затопленных квартир в Новосибирске

В нескольких домах из-за прорыва труб затопило квартиры Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что делать жителям домов, пострадавшим от коммунальной аварии утром 30 октября в Новосибирске. Специальные комиссии уже составляют акты о повреждениях в домах.

— В энергокомпании действует единый номер 8 (383) 289 01 45 в рабочие дни с 08:00 до 17:00, где можно получить полную консультацию по возмещению материального ущерба, — сообщили в телеграм-канале СГК.

Специалист зарегистрирует обращение, первично проконсультирует, запишет контакты и передаст их ответственным сотрудникам для дальнейшего решения проблемы.

— Уважаемые жители, приносим извинения за причиненные неудобства. Приложим максимальные усилия для скорейшей нормализации ситуации, — добавили в СГК.