СГК назвали номер для владельцев затопленных квартир в Новосибирске

В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что делать жителям домов, пострадавшим от коммунальной аварии утром 30 октября в Новосибирске. Специальные комиссии уже составляют акты о повреждениях в домах.
— В энергокомпании действует единый номер 8 (383) 289 01 45 в рабочие дни с 08:00 до 17:00, где можно получить полную консультацию по возмещению материального ущерба, — сообщили в телеграм-канале СГК.
Специалист зарегистрирует обращение, первично проконсультирует, запишет контакты и передаст их ответственным сотрудникам для дальнейшего решения проблемы.
— Уважаемые жители, приносим извинения за причиненные неудобства. Приложим максимальные усилия для скорейшей нормализации ситуации, — добавили в СГК.
В результате коммунальной аварии больше 600 зданий в Новосибирске остались без отопления. Из-за прорыва труб в нескольких домах затопило подъезды, на улице Минина в квартире многодетной семьи обрушился потолок. НГС рассказывает в онлайн-трансляции, как устраняют последствия ЧП.