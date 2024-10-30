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Мой дом Гидроудар на ТЭЦ-4: часть домов в Заельцовском районе остались без отопления

Гидроудар на ТЭЦ-4: часть домов в Заельцовском районе остались без отопления

В Новосибирске произошла авария на ТЭЦ-4

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Отключение затронуло дома на шести улицах

В результате аварии на объекте ТЭЦ-4 в Новосибирске произошло отключение отопления на нескольких улицах Заельцовского района. Об этом в среду, 30 октября, сообщили в пресс-центре мэрии.

— По информации аварийно-диспетчерской службы, на одном из объектов СГК (Северо-Восточный вывод ТЭЦ-4) произошла остановка насосов, вызвавшая гидроудар, — говорится в сообщении.

Отключения затронули многоквартирные дома на шести улицах: Аэропорт, К. Минина, Бардина, 2-й Шевцовой, Дуси Ковальчук, Тимирязева.

— Аварийная ситуация на объекте СГК зафиксирована в 06:30 утра. Мероприятия по устранению на личном контроле мэра города Новосибирска и руководителя департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, — уточнили в мэрии.

По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха в ближайшие часы составит до +2 градусов тепла.

Напомним, в начале октября в Новосибирске поднялся столб черного дыма в районе ТЭЦ-5.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск СГК Отключение отопления
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