«Появились пятна и царапины»: жители многоэтажки страдают из-за стройки под окнами — на их машины льется бетон

Автомобиль мамы Анны (слева) пострадал сильно, женщина отмечает, что даже после мойки остались пятна Источник: читательница НГС / Александр











Автомобили жителей дома на улице Федосеева, 2 залило каплями бетоном со стройки комплекса апартаментов Apartville. По словам местных, подобное происходит не в первый раз, а застройщик уверяет, что там, где жители оставляют автомобили, парковаться нельзя. Сами жители уверяют, что уже даже обратились в полицию.

Как рассказала редакции НГС местная жительница Анна (имя изменено), автомобиль ее мамы пострадал в понедельник, 21 октября. Женщина вышла из дома утром, чтобы поехать на работу и увидела, что машина залита раствором.

— Ничего не отмывается, все разъело, машина простояла в таком состоянии ночь, остались пятна, на стекле царапины, — рассказывает Анна. — В субботу будет экспертиза, написала заявление в полицию.

Анна объяснила, что они пытались связаться с компанией, которая занимается строительством, зашли на стройку, оставили свои контакты, также заехали в офис продаж и оставили номер телефона. Пока женщине никто не перезвонил.

По словам другого жителя — Александра, подобное происходит не в первый раз, пострадали уже несколько машин, в том числе, и его. Автомобиль Александра оказался в пятнах несколько недель назад.

— Облили автомобиль или бетоном, или раствором. У меня машина отмылась, вероятно, из-за того, что быстро заметил, но на лобовом стекле появились трещины, — рассказывает Александр. — На стекле был сгусток раствора, дежурный сотрудник полиции забрал его.

Александр отмечает, что на его автомобиле появилась трещина Источник: Александр











Мужчина также отметил, что повреждения у автомобилей разные, одному из пострадавших строители апартаментов вернули деньги за мойку.

Апартаменты Apartville высотой в 13 этажей на месте недостроенного учебного центра возводит застройщик «Офис пропертис».

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2006 году. Директором и учредителем указан Егор Панасенко. На конец 2023 года выручка компании составила 89 миллионов рублей, чистый убыток — 446 тысяч рублей.

Директор организации Егор Панасенко объяснил НГС, что на объекте сейчас работает генподрядчик (строительная компания «Горизонт») и за все отвечает другая компания. Он также отметил, что вдоль стройки есть проезд, который жители по привычке используют, как стихийную парковку.

— На время заливки бетона строители устанавливают специальную ленту, бывает, что жители приезжают и убирают ленту, чтобы припарковать машины, — рассказывает Егор Панасенко.

Застройщик также рассказал, что один из жильцов обратился к строителям с претензией из-за следов на машине. Тогда владелец съездил на мойку, а генподрядчик ее оплатил, сумма составила 500 рублей, все решили (документ есть в распоряжении НГС).

По словам застройщика, компания с жителями контактирует, и серьезных проблем не возникало. В будущем для соседних домов компания благоустроит территорию: установит фонари и отремонтирует тротуары.

НГС также отправил запрос по ситуации в МВД.