На Затулинке и Расточке охладеют батареи: предупреждение от СГК со сроками

У жителей станет холоднее в квартирах Источник: Максим Воробьев / VLADIVOSTOK1.RU











В Новосибирске на сутки понизят параметры подачи тепла в Кировском районе. В УК «Спас-дом» пришла телефонограмма от СГК с предупреждением.

По данным телефонограммы, параметры понизят с полуночи 16 октября и до 12 часов 17 октября. УК в своем телеграм-канале утверждает, что понижение из-за ремонта коснется всего Кировского района.

В пресс-службе СГК уточнили, что ограничения будут только для домов жилмассивов: Северо-Чемской, Затулинский, Расточка.

— Удастся обойтись без отключения потребителей, но параметры подачи тепла будут понижены на время работ — в течение полутора суток.

Компания проводит замену дефектного участка тепломагистрали на улице Ударной.