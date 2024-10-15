На Затулинке и Расточке охладеют батареи: предупреждение от СГК со сроками

В Новосибирске на сутки понизят параметры подачи тепла в Кировском районе. В УК «Спас-дом» пришла телефонограмма от СГК с предупреждением.
По данным телефонограммы, параметры понизят с полуночи 16 октября и до 12 часов 17 октября. УК в своем телеграм-канале утверждает, что понижение из-за ремонта коснется всего Кировского района.
В пресс-службе СГК уточнили, что ограничения будут только для домов жилмассивов: Северо-Чемской, Затулинский, Расточка.
— Удастся обойтись без отключения потребителей, но параметры подачи тепла будут понижены на время работ — в течение полутора суток.
Компания проводит замену дефектного участка тепломагистрали на улице Ударной.
Днем 14 октября в центре Новосибирска над дорогой поднялся пар. Там идет замена секционной задвижки в тепловой камере.