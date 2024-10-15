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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 На Затулинке и Расточке охладеют батареи: предупреждение от СГК со сроками

На Затулинке и Расточке охладеют батареи: предупреждение от СГК со сроками

В Новосибирске из-за ремонта понизят параметры тепла в трех микрорайонах

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26 комментариев

У жителей станет холоднее в квартирах

В Новосибирске на сутки понизят параметры подачи тепла в Кировском районе. В УК «Спас-дом» пришла телефонограмма от СГК с предупреждением.

По данным телефонограммы, параметры понизят с полуночи 16 октября и до 12 часов 17 октября. УК в своем телеграм-канале утверждает, что понижение из-за ремонта коснется всего Кировского района.

В пресс-службе СГК уточнили, что ограничения будут только для домов жилмассивов: Северо-Чемской, Затулинский, Расточка.

— Удастся обойтись без отключения потребителей, но параметры подачи тепла будут понижены на время работ — в течение полутора суток.

Компания проводит замену дефектного участка тепломагистрали на улице Ударной.

Днем 14 октября в центре Новосибирска над дорогой поднялся пар. Там идет замена секционной задвижки в тепловой камере.

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Новосибирск СГК Отопление Ремонт
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Комментарии
27
Директор Завода (Ржака)
18 минут
Затулинка и Расточка - неблагополучные районы со своей печальной историей.
Гость
26 минут
СГК хуже врагов! Как же по ним тюрьма плачет!
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