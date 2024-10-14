Новосибирцам мешает забор у многоэтажки — мэрия ответила, законно ли его установили

Постановление мэрии об установлении сервитута отменил суд Источник: читатель НГС











В мэрии Новосибирска прокомментировали установку заборов вокруг дома на улице Толстого, которые мешают жителям соседних зданий проходить домой. В городской администрации отметили, что суд отменил постановление мэрии о предоставлении сервитута.

— Установка ограждений придомовой территории не запрещена законом. Принятие такого решения должно соответствовать требованиям жилищного законодательства и противопожарной безопасности, — рассказали в мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС.

Сервитут — это право ограниченного пользования чужим земельным участком. Может быть установлен, например, для прохода и проезда к земельному участку через участок соседей или для проведения инженерных коммуникаций через территорию соседнего участка.

В администрации Октябрьского района подтвердили, что в марте 2022 года вышло постановление о сервитуте на земельном участке на улице Толстого, 5 на неопределенный срок для прохода и проезда через него жителей других домов. По решению Центрального районного суда 23 апреля это постановление признали недействительным.

— Собственники дома № 5 по улице Толстого решили перекрыть проезд по улице Маковского в границах своей придомовой территории. Они оформили это протоколом общего собрания собственников, — добавили в администрации города.