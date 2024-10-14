НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -7

1 м/c,

с-з.

 761мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11

Назначен новый министр строительства Новосибирской области

Аэропорты отдают в концессию
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Что с ценами на рыбу
Дефицит дальнобойщиков
Придумали беспохмельную водку
Байкал и Камчатка зимой
Новости в Telegram
Мой дом Новосибирцам мешает забор у многоэтажки — мэрия ответила, законно ли его установили

Новосибирцам мешает забор у многоэтажки — мэрия ответила, законно ли его установили

В Новосибирске перекрыли проход у дома на улице Толстого

719
6 комментариев

Постановление мэрии об установлении сервитута отменил суд

В мэрии Новосибирска прокомментировали установку заборов вокруг дома на улице Толстого, которые мешают жителям соседних зданий проходить домой. В городской администрации отметили, что суд отменил постановление мэрии о предоставлении сервитута.

— Установка ограждений придомовой территории не запрещена законом. Принятие такого решения должно соответствовать требованиям жилищного законодательства и противопожарной безопасности, — рассказали в мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС.

Сервитут — это право ограниченного пользования чужим земельным участком. Может быть установлен, например, для прохода и проезда к земельному участку через участок соседей или для проведения инженерных коммуникаций через территорию соседнего участка.

В администрации Октябрьского района подтвердили, что в марте 2022 года вышло постановление о сервитуте на земельном участке на улице Толстого, 5 на неопределенный срок для прохода и проезда через него жителей других домов. По решению Центрального районного суда 23 апреля это постановление признали недействительным.

— Собственники дома № 5 по улице Толстого решили перекрыть проезд по улице Маковского в границах своей придомовой территории. Они оформили это протоколом общего собрания собственников, — добавили в администрации города.

Ранее журналистка НГС рассуждала о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город. В Новосибирске многие дворы перегорожены заборами, даже там, где это совсем не нужно.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Bream
8 минут
Установка ограждений придомовой территории не запрещена законом. (с) потомучто оспаривать надо не факт ограждения придомовой территории, а законность определения границ этой самой территории
142514821
14 минут
Кто такой Толстов???
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Артур,44

Артём,30

Лариса,56

DEVILFUCKER,42

Светлана,50

Maritime,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление