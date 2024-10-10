Часть крыши закрыта баннерами: в Новосибирске назвали сроки ремонта дома на Советской после пожара

Крышу закрыли баннерами Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











В Новосибирске планируют до конца года отремонтировать крышу дома на улице Советской, 52/2. В апреле там произошел крупный пожар.

Подробности НГС рассказали в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. Сообщается, что ТСЖ «Доминиум», под управлением которого находится дом, заключило договор с подрядной организацией ТПК «Алсервис» на ремонт.

Ремонт собираются закончить в этом году Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











— В настоящее время подрядной организацией выполнены демонтажные работы конструкций, поврежденных после пожара, ведутся работы по ремонту общего имущества, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Затраты на ремонт возместят из бюджета Новосибирска. Глава ТСЖ «Доминиум» Галина Мантула в разговоре с НГС подтвердила, что восстановительные работы продолжаются, их планирую закончить до 31 декабря.