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Мой дом Часть крыши закрыта баннерами: в Новосибирске назвали сроки ремонта дома на Советской после пожара

Часть крыши закрыта баннерами: в Новосибирске назвали сроки ремонта дома на Советской после пожара

Поврежденные конструкции демонтировали

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3 комментария

Крышу закрыли баннерами

В Новосибирске планируют до конца года отремонтировать крышу дома на улице Советской, 52/2. В апреле там произошел крупный пожар.

Подробности НГС рассказали в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. Сообщается, что ТСЖ «Доминиум», под управлением которого находится дом, заключило договор с подрядной организацией ТПК «Алсервис» на ремонт.

Ремонт собираются закончить в этом году

— В настоящее время подрядной организацией выполнены демонтажные работы конструкций, поврежденных после пожара, ведутся работы по ремонту общего имущества, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Затраты на ремонт возместят из бюджета Новосибирска. Глава ТСЖ «Доминиум» Галина Мантула в разговоре с НГС подтвердила, что восстановительные работы продолжаются, их планирую закончить до 31 декабря.

Пожар в доме на Советской, 52/2, произошел ночью 21 апреля. Огонь охватил крышу дома, в результате выгорел мансардный этаж и почти весь девятый этаж.

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Комментарии
3
Мрр
12 минут
А с какого перепуга затраты на ремонт из бюджета города,? А чего не всем домам так, или в этом доме особо приближенные живут? Писали же, что жильцы верхнего этажа камин оборудовали, поэтому и пожар случился. А вместо того, чтобы за счёт виновника сделать ремонт, его сдают за счёт бюджета города, то есть за счёт нас всех всех. Прелестно. Прокуратура не хочет возбудиться по поводу не целевого расходования бюджетных средств?
Гость
14 минут
А виноватые в пожаре будут компенсировать бюджету затраченные средства?
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