«Дотянули до зимы»: в Новосибирске жильцы своими руками отремонтировали протекающую крышу — что говорят в УК

Особенно сложно приходится жителям четвертого этажа Источник: читательница НГС











Жители дома на улице Новосёлов, 18 в Первомайском районе самостоятельно и за свой счёт отремонтировали протекающую крышу. Об этом они рассказали НГС.

Четырёхэтажный дом был возведен в 1993 году. В здании два подъезда и 40 квартир. По словам жителей, у них уже достаточно давно есть проблема с крышей — она протекает. Особенно чувствительна эта тема для жителей последнего этажа — новосибирцы отмечают, что у них под потолками уже завелась чёрная плесень.

— Нас бросила управляющая компания с аварийной крышей. Дотянули до зимы, предложили своего подрядчика за сумасшедшие деньги — почти 1,5 миллиона рублей. Мы нашли подрядчика сами, ремонт был рассчитан на сумму в 10 раз меньше. Но УК составила такой договор для нашего подрядчика, что он отказался, — заявила НГС жительница дома Надежда.

Поскольку прийти к соглашению с управляющей компанией не удалось, жильцы решили залатать крышу сами: купили бетонную мастику, собрали соседей и приступили к ремонту. На материалы они потратили около 30 тысяч рублей.

Жильцы залатали дыры в крыше Источник: читательница НГС











Дом на улице Новосёлов, 18 обслуживает управляющая компания «Держава». Заместитель директора УК Владислав Меркулов объяснил НГС, что людям действительно предлагали починить крышу за почти 1,5 миллиона рублей, но речь шла о полноценном ремонте, а не о латочном, которого хотели жильцы.

— Латочный ремонт крыши делать бесполезно — она будет протекать и трескаться снова и снова. Мы предложили сделать более глубокий ремонт с применением современного материала — техноэласта. Гарантия была бы 5 лет. Совет дома отказал и начал предлагать своего подрядчика. Мы согласились и даже составили договор подряда, но подрядчик отказался его подписывать, потому что не хотел давать гарантию на ремонт и нести за него ответственность, — объясняет Владислав Меркулов.

По словам заместителя директора, жильцам предлагалось сразу несколько вариантов решения проблемы — сделать ремонт сразу, а выплатить подрядчику деньги в течение года, либо же взять деньги со специального счёта для капремонта.

— Совет дома вновь отказал, аргументируя это тем, что люди хотят продолжать копить деньги на прочие работы. На какие прочие работы? У вас крыша протекает, скоро зима, — рассуждает представитель управляющей компании.

Владислав Меркулов добавил, что, если жильцы не пойдут навстречу УК, организация откажется от обслуживания этого дома.

— Мы сейчас готовим еще одно предложение жильцам в плане капитального ремонта. Если они опять откажутся — мы будем умывать руки. Дом маленький, невыгодный, жильцы не хотят идти навстречу, — заключил Меркулов.

По словам представителя УК, начисления по дому составляют около 46-48 тысяч рублей. После выплат зарплат дворникам, техничкам и прочих расходах у компании остается около 10-12 тысяч рублей заработка.