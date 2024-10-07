Сегодня должны всех подключить: власти назвали количество новосибирских домов без отопления

Отопление во все дома Новосибирска обещают подать 7 октября. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал Евгений Назаров, исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики.
— В многоквартирных домах с центральным отоплением из 8299 подключено 99,7%. Остается у нас три дома. Это Ключ-Камышенское плато, 10/2, Богаткова, 243/1 и Богаткова, 67. По плану на сегодня повреждения должны быть устранены и, соответственно, запущено отопление, — объяснил и. о. министра.
Он отметил, что эти три дома находятся на особом контроле. На объектах работают специалисты мэрии и прокуратуры.
Отопительный сезон в Новосибирске начался 16 сентября, жилые дома начали подключать 18 сентября. Тепло должны были подать до 1 октября, но к этому дню больше 200 домов оставались неподключенными. НГС поговорил с экспертами в сфере ЖКХ и энергетики и выяснил, почему это могло произойти.