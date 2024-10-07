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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 Сегодня должны всех подключить: власти назвали количество новосибирских домов без отопления

Сегодня должны всех подключить: власти назвали количество новосибирских домов без отопления

Большую часть зданий подключили к теплу

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4 комментария

В большинстве домов уже есть тепло

Отопление во все дома Новосибирска обещают подать 7 октября. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал Евгений Назаров, исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики.

— В многоквартирных домах с центральным отоплением из 8299 подключено 99,7%. Остается у нас три дома. Это Ключ-Камышенское плато, 10/2, Богаткова, 243/1 и Богаткова, 67. По плану на сегодня повреждения должны быть устранены и, соответственно, запущено отопление, — объяснил и. о. министра.

Он отметил, что эти три дома находятся на особом контроле. На объектах работают специалисты мэрии и прокуратуры.

Отопительный сезон в Новосибирске начался 16 сентября, жилые дома начали подключать 18 сентября. Тепло должны были подать до 1 октября, но к этому дню больше 200 домов оставались неподключенными. НГС поговорил с экспертами в сфере ЖКХ и энергетики и выяснил, почему это могло произойти.

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Комментарии
6
Мрр
10 минут
Как можно так нагло врать? Только на муниципальном портале обозначено более 100 домов без отопления, а сколько ещё не обозначено. Какие 3 дома?
Mr. President
14 минут
гг, шла третья неделя обещаний. а говорили европка будет мерзнуть)))
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