«Лучше снимать и отдавать деньги в трубу»: новосибирцы поругались из-за уползающего дома

Многие комментаторы ругают новостройки Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Читатели НГС поспорили по поводу жилья в Новосибирске в комментариях под статьей о новостройке на Танковой, которая сползает в овраг. Часть горожан осуждает покупку жилья в современных домах, другие –– критикуют «хрущевки» и тех, кто предпочитает снимать квартиры. Публикуем самые интересные комментарии.

Критикуют новостройки

Некоторые читатели высказались с сарказмом.

— Неразумные советские инженеры не знали, что можно строить в болотах и на обрывах оврагов, — отметила пользовательница Leklerk.

Анонимный комментатор добавил, что людям перед покупкой недвижимости нужно внимательно разбираться в том, что они покупают.

— Чем думали эти покупатели «элитного» жилья? Вам 3 года? Вы не знаете о жилье у речек? Вы не знаете, как строят новые дома сейчас? Безопаснее самому себе дом построить по ютюбу/рутюбу, чем жить в новых. Понапокупают свои коробочки из сибита, а потом жалуются на все, начиная от откосов, заканчивая тем, что дом скатывается. Отдельная тема это «нет садов, дорог, остановки». Ну так карту смотреть надо, а лучше приехать на место и посмотреть, где будет стоять элитнейшее жилье, к чему оно будет подключаться и как себя ведут соседние дома, — пишет аноним.

Еще один нонейм похвалил в качестве примеров для жилья «хрущевки».

– «Хрушевка» не престижная, не элитная и не почетная. И неважно, что она чистая, теплая, сухая и не валится. Виды ж надо для фоточек, – уверен комментатор.

– Надейтесь, что вам ещё остаётся, раз не хватило тяму не покупать квартиру в подобном сарае из одной субстанции и палок, – злорадствует еще один читатель.

Сторонники новостроек

Другие горожане заступились за новый жилой фонд. Гость отметил, что в «хрущевке» есть свои минусы.

– В простой «хрущевке» другие проблемы - потомственные семейки алкоголиков и наркоманов. Тут еще неизвестно, что лучше – жить со страхом, что дом обвалится или соседствовать с таким сбродом, – высказал свое мнение анонимный автор.

Некоторые уверены: люди всегда найдут повод для жалоб.

– Всё не так – дороги не нравятся, мосты тоже, дома построили – опять не так. Живите в землянке тогда, – пишет читатель.

Комментаторы также отмечают, что перед строительством нового объекта специалисты тщательно все исследуют.

– Вообще-то дом стоит не на грунте, а на фундаменте, никуда он упасть не может, т.к. фундамент на сваях. В современном строительстве нет ничего невозможного по сравнению с светским периодом многое изменилось. Глупость, что там никто не хотел строить, посмотрев на это место. Стройка начинается на основании проекта с детальным обследованием всех параметров будущего здания, грунтов, подземных вод и т.д. и т.п., а не от прикидок на глаз. Не защищая строителей (все может быть!), все-таки хочется, чтобы люди сначала понимали, о чем пишут, – указал автор поста.

С ним согласен другой комментатор.

– Как всегда паника на пустом месте. «Дом сползет в овраг». Люди явно не учили физику. И сомневаюсь, что за все время никто не задал вопросов застройщику. Полюбому обращались и получили вразумительный ответ. Но паниковать и не слушать- это ведь проще, чем воспользоваться мозгами, – уверен автор комментария.

— Конечно, новостройки — плохо. Лучше снимать и отдавать деньги в трубу, — иронизирует еще один аноним.