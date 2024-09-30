«Будет дана оценка»: ГЖИ проверит затопление подземной парковки в новосибирском ЖК «Дождь»

Местный житель заявлял, что вода стекает на -3 этаж, а оттуда никуда не уходит Источник: читатель НГС











Государственная жилищная инспекция проведёт проверку после затопления подземной парковки в жилом комплексе «Дождь» в Новосибирске. Об этом НГС сообщили в инспекции в ответе на запрос.

Инцидент произошёл 25 сентября. Как рассказывал НГС местный житель, сточными водами были затоплены -2 и -3 этажи подземной парковки. Запах, по его словам, ощущался даже на 1 этаже дома.

Источник: читатель НГС

Дозвониться до управляющей компании в тот день корреспонденту НГС не удалось — редакция отправляла запрос в ГЖИ. В инспекции пояснили, что обращение по этому факту к ним поступало.

— Инспекцией будет дана оценка изложенным в обращении сведениям, и рассмотрен вопрос о проведении надзорного мероприятия, — говорится в ответе ГЖИ.