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Мой дом «Будет дана оценка»: ГЖИ проверит затопление подземной парковки в новосибирском ЖК «Дождь»

«Будет дана оценка»: ГЖИ проверит затопление подземной парковки в новосибирском ЖК «Дождь»

Инцидент произошёл 25 сентября по адресу: Красноярская, 107

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4 комментария

Местный житель заявлял, что вода стекает на -3 этаж, а оттуда никуда не уходит

Государственная жилищная инспекция проведёт проверку после затопления подземной парковки в жилом комплексе «Дождь» в Новосибирске. Об этом НГС сообщили в инспекции в ответе на запрос.

Инцидент произошёл 25 сентября. Как рассказывал НГС местный житель, сточными водами были затоплены -2 и -3 этажи подземной парковки. Запах, по его словам, ощущался даже на 1 этаже дома.

Дозвониться до управляющей компании в тот день корреспонденту НГС не удалось — редакция отправляла запрос в ГЖИ. В инспекции пояснили, что обращение по этому факту к ним поступало.

— Инспекцией будет дана оценка изложенным в обращении сведениям, и рассмотрен вопрос о проведении надзорного мероприятия, — говорится в ответе ГЖИ.

Ранее НГС писал о том, что подъезд дома на территории Военного городка затопило нечистотами.

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Комментарии
4
House
57 минут
Вполне оправданно. Лучший ЖК. Хотели Дождь - получите.
Leklerk
30 минут
Иронично.
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