«Запах стоит даже на первом этаже»: в новосибирском ЖК «Дождь» затопило подземную парковку

Вода, по словам жителей, активно скапливается на -3 этаже Источник: читатель НГС











В Новосибирске затопило подземную парковку жилого комплекса «Дождь», который располагается в Железнодорожном районе. Об этом НГС сообщил местный житель.

— Улица Красноярская, дом №107. Топит сточными водами -2 и -3 этажи парковки. Запах стоит даже на 1 этаже дома, — заявляет мужчина.

По словам новосибирца, вода идёт с -2 на -3 этаж, там и остаётся. Уходить ей, отмечает мужчина, оттуда некуда.

— Управляющей компании нет до этого дела. Дозвониться до них невозможно. Хотели вызвать санэпидстанцию — тоже говорят, что не их дело. Хотя фекалии разлиты везде. Люди на ногах их будут разносить в подъезды, — сетует местный житель.

Источник: читатель НГС

Корреспондент НГС попытался связаться с управляющей компанией «Дождь», которая обслуживает этот дом. На звонки на момент написания материала на звонки никто не ответил.

Редакция также позвонила застройщику жилого комплекса – ООО «Перлит-Сети». Трубку никто не взял.

По данным сервиса «RusProfile», ООО «Перлит-Сети» было зарегистрировано в 2015 году. Учредителем организации выступает Арсен Кулиджанян, руководителем — Коля Кулиджанян. На конец 2023 года выручка общества составила 562 тысячи рублей, чистая прибыль — 36 тысяч рублей.

НГС отправил официальные запросы в управляющую компанию и ГЖИ с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.