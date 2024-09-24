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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 Третий этап подключения домов к теплу начался в Новосибирске — карта, где прогреются батареи

Третий этап подключения домов к теплу начался в Новосибирске — карта, где прогреются батареи

Последний этап начнется только в конце недели

2 602
16 комментариев

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В Новосибирске с 24 сентября начался третий этап подключения жилого фонда к отоплению. Тепло получат тысячи домов левобережья, а также те, кто живет в Центральном, Октябрьском и Калининском районах.

Список улиц опубликовали на сайте «Сибирской генерирующей компании», НГС составил карточку.

Ищите также свою улицу в списке:

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): часть проспекта Карла Маркса, ул. Космическая, ул. Геодезическая, ул. Новогодняя, часть ул. Немировича —Данченко, четная сторона ул. Блюхера (от площади Лыщинского до ул. Котовского).

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Бориса Богаткова, ул. Восход, ул. Гурьевская, ул. Зыряновская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября.

ТЭЦ-3: Ленинский район: Западный жилмассив ул. Халтурина, ул. Фасадная, ул. Забалуева, ул. Титова (нечетная сторона), пл. Станиславского, ул. Станиславского. Кировский р-н: ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, частично Затулинский ж/м по ул. Громова, ул. Зорге.

ТЭЦ-4: ул. Д. Давыдова, ул. О. Дундича, жилая зона в р-не пл. Калинина и Красного проспекта, ул. Калинина, ул. Весенняя ТЭЦ-5: Б. Богаткова, Автогенная, Ленинградская, Шевченковский жилмассив, ул. Орджоникидзе, ул. Романова, ж/м по ул. Крылова, Шамшиных, ул. Советская, Трудовая, Ядринцевская, Ползунова, Военный городок — только жилая часть, ул. Толстого, Республиканская, Авиастроителей, Учительская, Чкалова, Лазарева, ул. Артиллерийская.

Все этапы подключения вы можете посмотреть в нашем материале.

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Комментарии
16
Живущий в Сибири
28 минут
До сих пор на Серафимовича тепла нет! Ещё 21-го числа обещали дать!
Директор Завода (Ржака)
31 минута
Давно уже у всех электрические конвектора стоят и бойлеры
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