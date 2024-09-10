«Разрушается очень активно»: земля обвалилась у дома на Бориса Богаткова — видео

В Новосибирске у дома на улице Бориса Богаткова обвалился грунт. Как сообщила читательница НГС, инцидент произошёл у здания №217.
— Здесь когда-то была лестница, но она разрушилась. Сейчас грунт ползёт вниз, вся грязь течёт по улице Кошурникова. Из-за дождей и отсутствия укрепления грунт ползёт вниз, разрушая основание дома 217/1, — говорит местная жительница.
На фото видно, что у дома образовались глубокие ямы. По словам собеседницы, грунт постепенно осыпается на протяжении последних двух лет, но активнее всего это начало происходить текущим летом.
В управляющей компании ООО «УЖ ЖК Октябрьского района» НГС не смогли оперативно прокомментировать обвал грунта и направили в
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получать комментарий о ситуации.
В конце августа НГС писал, как у пятиэтажки в центре Новосибирска обвалился грунт.