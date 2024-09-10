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Мой дом «Разрушается очень активно»: земля обвалилась у дома на Бориса Богаткова — видео

«Разрушается очень активно»: земля обвалилась у дома на Бориса Богаткова — видео

По словам местных жителей, грунт обваливается из-за дождей

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21 комментарий

Грунт начал активно обваливаться летом

В Новосибирске у дома на улице Бориса Богаткова обвалился грунт. Как сообщила читательница НГС, инцидент произошёл у здания №217.

— Здесь когда-то была лестница, но она разрушилась. Сейчас грунт ползёт вниз, вся грязь течёт по улице Кошурникова. Из-за дождей и отсутствия укрепления грунт ползёт вниз, разрушая основание дома 217/1, — говорит местная жительница.

На кадрах видны глубокие ямы

На фото видно, что у дома образовались глубокие ямы. По словам собеседницы, грунт постепенно осыпается на протяжении последних двух лет, но активнее всего это начало происходить текущим летом.

В управляющей компании ООО «УЖ ЖК Октябрьского района» НГС не смогли оперативно прокомментировать обвал грунта и направили в

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получать комментарий о ситуации.

В конце августа НГС писал, как у пятиэтажки в центре Новосибирска обвалился грунт.

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Комментарии
22
styil
10 сентября 2024, 11:21
головная боль собственников - здание находится в общедолевой собственности.... вот, только - деньги собственников тратятся не туда: куча агентств/контор/фондов пилят и мутят, а жилой фонд, которым владеют люди, приходит в упадок...
Bream
10 сентября 2024, 11:35
такими темпами вход в метро скоро будет прям из подъезда
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