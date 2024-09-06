«Когда-то дом продал, его обманули»: бомжу Игорю Николаевичу нашли жильё — он неделю обитал в бердской больнице

63-летнего бездомного Игоря Николаевича поместили в реабилитационный центр после того, как он около недели провёл на полу в приёмном покое Центральной городской больницы Бердска. Об этом корреспонденту НГС сообщила руководитель отдела социального обслуживания населения администрации Бердска Инна Воркулёва.
— Практически через час после нашего разговора сопроводили гражданина в реабилитационный центр Искитимского района. Он устроен, заявление написал. Сейчас через пару дней придёт в себя, будем с ним работать, восстанавливать документы и заниматься дальнейшим жизнеустройством, — уточнила собеседница.
Мужчина рассказал специалистам соцзащиты, что бродяжничает уже около десяти лет.
— Ничего нового особо про себя не вспомнил. Уже давно в таком состоянии — не помнит, когда именно. Когда-то, говорит, продал дом свой, обманули его. В итоге лет десять он там, где прибьётся, с его слов, — добавила Инна Воркулёва.
Сегодня НГС писал, что Игорь Николаевич жил в здании бердской больницы с 1 сентября. Сотрудники учреждения не могли его выгнать, так как он не нарушал закон. Местные жители начали помогать бездомному — подкармливали его и принесли матрас.
Ранее НГС писал, как бездомного директора Новосибирского цирка приютил ипподром — мужчина ночует в каморке для конюхов.