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Мой дом «Когда-то дом продал, его обманули»: бомжу Игорю Николаевичу нашли жильё — он неделю обитал в бердской больнице

«Когда-то дом продал, его обманули»: бомжу Игорю Николаевичу нашли жильё — он неделю обитал в бердской больнице

Отдел соцзащиты поможет сибиряку восстановить документы

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12 комментариев

Мужчина назвался Игорем Николаевичем, но документов у него при себе нет

63-летнего бездомного Игоря Николаевича поместили в реабилитационный центр после того, как он около недели провёл на полу в приёмном покое Центральной городской больницы Бердска. Об этом корреспонденту НГС сообщила руководитель отдела социального обслуживания населения администрации Бердска Инна Воркулёва.

— Практически через час после нашего разговора сопроводили гражданина в реабилитационный центр Искитимского района. Он устроен, заявление написал. Сейчас через пару дней придёт в себя, будем с ним работать, восстанавливать документы и заниматься дальнейшим жизнеустройством, — уточнила собеседница.

Мужчина рассказал специалистам соцзащиты, что бродяжничает уже около десяти лет.

— Ничего нового особо про себя не вспомнил. Уже давно в таком состоянии — не помнит, когда именно. Когда-то, говорит, продал дом свой, обманули его. В итоге лет десять он там, где прибьётся, с его слов, — добавила Инна Воркулёва.

Сегодня НГС писал, что Игорь Николаевич жил в здании бердской больницы с 1 сентября. Сотрудники учреждения не могли его выгнать, так как он не нарушал закон. Местные жители начали помогать бездомному — подкармливали его и принесли матрас.

Ранее НГС писал, как бездомного директора Новосибирского цирка приютил ипподром — мужчина ночует в каморке для конюхов.

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Комментарии
12
Гость
6 сентября 2024, 18:15
Предлагаю Игорю Николаевичу в мэры г.Новосибирска баллотироваться как самовыдвиженец! Думаю народ за него проголосует он то уж точно поймёт что от него хотят не то что нынешние управленцы, ну это я так мыслю.
Гость
6 сентября 2024, 18:04
Во многих деревнях есть заброшенные дома, пенсию получает.
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