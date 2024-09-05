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Мой дом Может появиться плесень: почему нельзя ставить горячие продукты в холодильник

Может появиться плесень: почему нельзя ставить горячие продукты в холодильник

Разбираемся с преподавателем НГТУ

871
6 комментариев

Прежде, чем убрать еду в холодильник, ее нужно остудить до комнатной температуры

Многие слышали, что нельзя ставить горячую посуду в холодильник, но не все знают, почему. Поэтому люди иногда пренебрегают этим правилом для экономии времени, что может привести к неприятным последствиям. Разбираемся, почему так делать не стоит.

Как объяснила Евгения Мещанинова, старший преподаватель кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ, если ставить в холодильник горячую еду, то на ней может появиться конденсат — лишняя влага. Она также попадает на испаритель и поверхности холодильника.

— Чем больше преград для охлаждения, тем хуже работает оборудование, приходится проводить больше циклов до охлаждения. Идет износ всех частей: портится испаритель, перегревается мотор, — объяснила преподаватель.

Высокая влажность в холодильнике приводит к образованию плесени. Общая температура от теплой посуды повышается, вода от испарения попадает на соседние продукты. Если упаковка не герметичная, то на них может появиться плесень.

— Холодильник начинает работать на износ. Ломаться может быстрее, продукты будут храниться хуже. Оборудование сейчас дорогое, даже ремонт. Поэтому сначала нужно остудить продукты до комнатной температуры, и после этого ставить в холодильник. Это обязательное условие в технологическом процессе, — отметила Евгения Мещанинова.

Ранее НГС писал о том, какие продукты нельзя хранить в холодильнике, чтобы они не испортились. В список попали даже хлеб и картофель.

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Холодильник Еда Продукты Хранение продуктов
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Комментарии
6
Zemb
5 сентября 2024, 21:05
русские национальные блюда такие как борщ и щи, нужно варить с вечера, и на ночь ставить в погреб, сенки или в колодец.
кулькулятр
5 сентября 2024, 20:57
Старшему преподавателю должно быть стыдно. Коденсат выпадает на поверхности, температура которой холоднее или равна точке росы. На горячей посуде конденсат не образуется. Очки запотевают, когда вы входите с мороза в теплое помещение, а не наоборот. Теперь относительно влажности. Госпожа путает промышленные холодильные камеры, где воздух специально увлажняют и бытовые холодильники. Влажность в холодильнике, как правило, меньше влажности воздуха помещения, в котором он находится. Чем ниже температура, тем ниже абсолютная влажность - это же Физика за 8 класс.
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