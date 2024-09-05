Может появиться плесень: почему нельзя ставить горячие продукты в холодильник

Прежде, чем убрать еду в холодильник, ее нужно остудить до комнатной температуры Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Многие слышали, что нельзя ставить горячую посуду в холодильник, но не все знают, почему. Поэтому люди иногда пренебрегают этим правилом для экономии времени, что может привести к неприятным последствиям. Разбираемся, почему так делать не стоит.

Как объяснила Евгения Мещанинова, старший преподаватель кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ, если ставить в холодильник горячую еду, то на ней может появиться конденсат — лишняя влага. Она также попадает на испаритель и поверхности холодильника.

— Чем больше преград для охлаждения, тем хуже работает оборудование, приходится проводить больше циклов до охлаждения. Идет износ всех частей: портится испаритель, перегревается мотор, — объяснила преподаватель.

Высокая влажность в холодильнике приводит к образованию плесени. Общая температура от теплой посуды повышается, вода от испарения попадает на соседние продукты. Если упаковка не герметичная, то на них может появиться плесень.

— Холодильник начинает работать на износ. Ломаться может быстрее, продукты будут храниться хуже. Оборудование сейчас дорогое, даже ремонт. Поэтому сначала нужно остудить продукты до комнатной температуры, и после этого ставить в холодильник. Это обязательное условие в технологическом процессе, — отметила Евгения Мещанинова.