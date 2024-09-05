Власти принудительно выселяют семью участника СВО из дома в Челябинской области

Этот дом в 130 километрах от Челябинска Сигабат Шарафутдинов строил много лет, а теперь его принуждают уехать Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











— У меня сейчас такая апатия, что через силу заставляю себя что-то делать, — признается пенсионерка Фидания Шарафутдинова. — Зима когда заканчивалась, мы думали: «Садить что-то? Или не садить?» Непонятно, не выгонят ли тебя завтра.

Семью участника СВО власти Снежинска Челябинской области принудительно выселяют из дома. У родителей военного, несколько раз ездившего в командировки в зону спецоперации, после вступления в силу судебного решения будет всего полгода на сбор вещей. Частный дом, в котором больше 20 лет живет семья Шарафутдиновых, строился их силами и за их деньги — вложено туда около двух миллионов рублей. Однако формально здание считается муниципальной собственностью, а значит, распоряжаться им городские власти могут по своему усмотрению. Тяжбы длятся не первый год, но на этот раз ситуация по-настоящему серьезная. Все подробности — в материале 74.RU.

Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Поселок на берегу озера

Дом наших героев находится в поселке Ближний Береговой. Относится он к одной из атомных «запреток» — Снежинску, но расположен чуть в стороне от самого города и его КПП. Местные жители рассказывают, что поселок создавался вокруг колхоза, задачей которого было кормить закрытый город. Работало хозяйство годов до 1990-х, а затем умерло. Сейчас большинство местных жителей на работу ездят в Снежинск.

Достояние поселка — впечатляющие виды Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Дома находятся на берегу озера Силач Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











И есть в нем что-то напоминающее Тургояк Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











У тех, кто приезжает сюда впервые, дух захватывает от красоты пейзажа — сразу за рядами невысоких домов расположено озеро, а на горизонте горы.

— Я первый раз в этой деревне оказался в 1972 году, — рассказывает Сигабат Шарафутдинов. — Учился в 10-м классе и играл в футбол за сборную совхоза со взрослыми дядьками. Здесь была своя команда, и мы сюда поехали в футбол играть. Ездили мы на грузовой машине — в кузове для нас скамейка стояла. И только начали заезжать, я поглядел: «Боже мой, такая красота!»

Тогда Сигабат Шарафутдинов не догадывался, что через 30 лет из родного Каслинского района приедет работать в поселок с красивыми видами, а еще через 22 окажется в шаге от принудительного выселения.

Сигабат в поселок приехал как приглашенный специалист 24 года назад Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











— Это было в 2000 году. На базе этого поселка администрация города Снежинска решила организовать сельхозпредприятие, и меня пригласили на работу директором, — рассказывает он. — Я жил тогда за 70 километров отсюда, поэтому встал вопрос о жилье. Сначала мне говорили: «Мы тебе построим коттедж». Год прошел — не строят, второй прошел — не строят.

Со временем вопрос о жилье стоял уже очень остро. Каждый день ездить на работу приходилось по 70 километров в одну сторону.

— Николаич мотался такие километры туда-сюда, — рассказывает супруга Сигабата Фидания. — Он же приезжал сюда в пять утра, когда трактористы выезжали пахать, сеять всё. Он должен был здесь быть. Вечером тоже был допоздна, особенно когда уборочная. Он почти не отдыхал даже!

Фидания в то время мужа почти не видела — он всё время пропадал на работе Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











В итоге на третий год работы поднять вопрос о жилье Сигабат решил на встрече с главой — Анатолий Опланчук, возглавлявший тогда Снежинск, как раз приехал в поселок. Отдать ему под жилой дом директор хозяйства попросил брошенное здание на улице Центральной — раньше здесь располагалась начальная школа, но к началу 2000-х строение пустовало и заметно разрушилось.

— Мы с главой сюда зашли, и я его попросил: «Анатолий Владимирович, ты мне разреши отремонтировать это здание и сделать себе квартиру», — вспоминает Сигабат Шарафутдинов. — Он удивился: «А ты сможешь его восстановить? Оно же такое разрушенное». Я говорю: «Да, смогу». Я написал ему письмо, как положено. И все были согласны: «Давай, делай».

Вот то самое письмо на имя главы с резолюцией Опланчука: «Возражений нет» Источник: читатель 74.RU

Из школы решено было сделать дом с двумя квартирами. Одну половину Сигабат Шарафутдинов с разрешения главы оставил за собой, вторую отдал агроному, тоже приезжему. Восстанавливали здание они за свой счет — вычищали заросли и мусор, закупали материалы, нанимали рабочих. Со временем власти дали зданию статус жилого, но вот оформить квартиры на себя сотрудники хозяйства уже не успели.

— Потом глава поменялся, — объясняет Сигабат Шарафутдинов. — Новый глава пришел, я к нему обратился: «Мне надо узаконить это дело». Объяснил, что у нас с предыдущим главой был такой и такой разговор, показал письма. Он мне сказал: «Кто тебе обещал, к тому и иди».

Судебные тяжбы с администрацией

Пойти Сигабату Шарафутдинову было не к кому. Бывший глава Анатолий Опланчук уже был под арестом, затем за злоупотребление полномочиями его на восемь лет отправили в колонию, и на свободу он вышел только в 2011-м. А самостоятельные попытки узаконить квартиру результата не давали — суд Снежинска в этом отказывал, признавая право собственности за муниципалитетом. То, что в восстановление дома было вложено не меньше двух миллионов личных средств, роли при этом якобы не играло.

— 20 лет школа разваливалась, и всё кругом было завалено мусором. Я отсюда 7 или 8 КАМАЗов мусора вывез, — рассказывает пенсионер. — Сын тогда учился в девятом классе. Дочь уже поступила в институт, но каждые выходные приезжала. Дети здорово нам помогали, знакомые и родные тоже. Здание до этого стояло никому не нужное, а когда я всё сделал, появился хозяин — администрация Снежинска.

Этот дом Сигабат строил не только для себя и жены, но и для всей семьи Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Администрация в ответ на попытки Шарафутдиновых решить проблему с собственностью неоднократно ставила вопрос об их выселении. В 2010-м суд потребовал освободить жилплощадь, но семье тогда удалось добиться отсрочки.

— Они маленько успокоились, когда я им сказал, что приведу дом в тот вид, каким он был. Такого никому не надо, видимо, — рассказывает пенсионер. — Я им сказал, что сниму окна, двери, полы разберу, пару газовых баллонов занесу, открою их — и в тот же вид приведу, что было. Они задумались: «Ты не имеешь права». Но у меня на каждую вещь, которую я купил, есть документы. Я чеки сохранял, берег — на каждый гвоздик, на каждую дощечку и так далее.

У Шарафутдиновых сохранился документ с описанием школы перед началом стройки Источник: читатель 74.RU

А это увесистая стопка товарных чеков на строительные материалы Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











В 2016 году Шарафутдиновым удалось получить хоть какой-то правовой статус — заключить с администрацией договор коммерческого найма. Это не дает им возможности приватизировать свою квартиру, но позволяет хотя бы жить там — за отдельную плату.

— Я платил городу сначала по 4 тысячи в месяц, потом они подняли цену до 52 тысяч в год, сейчас уже 135 тысяч в год. Это 11 тысяч в месяц, больше половины моей пенсии, — рассказывает Сигабат Шарафутдинов.

Так выглядит половина дома, восстановленная Шарафутдиновыми Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Они сами тянули сюда все необходимые коммуникации, делали септик Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Главным пожеланием супруги была большая кухня, и Сигабат его выполнил Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Очередной виток проблем начался в конце 2023 года. Пенсионерам вручили уведомление, что квартиру им придется освободить. Шарафутдиновы сделать это добровольно отказались, и тогда в мае администрация в очередной раз подала на них в суд — потребовала принудительного выселения.

— Признать расторгнутым договор коммерческого найма жилого помещения. Выселить Шарафутдинова С. М., Шарафутдинову Ф. Ж., — говорится в решении суда. — Предоставить им право временного пользования жилым помещением на шесть месяцев с даты вступления решения в законную силу.

За 20 с лишним лет супруги не только восстановили дом, но и занялись хозяйством Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Теперь всё это может оказаться на улице вместе с ними Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











И запасного плана действий пока нет Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











В законную силу это решение еще не вступило, его сейчас пытаются оспорить юристы, но ситуация патовая. В свои 70 с лишним лет пенсионеры могут оказаться на улице вместе со всем своим большим хозяйством — свиньями, козами, курами, собаками и кошкой. Дети живут сейчас в других регионах. Сын-военный — на Кавказе. За время службы он успел объехать разные местности, несколько раз был в командировках в зоне спецоперации, но своим жильем пока не обзавелся.

— Знаешь, это жутко, что у нас в стране человек может оказаться в такой ситуации, — признается пенсионер. — Куда я уеду? У сына служебное жилье, и всё. У дочери однокомнатная квартира в Подмосковье, и они живут там втроем. Тот дом, который был у меня раньше, я продал еще в 2003 году, все деньги вложил сюда, чтобы строить. Кто знал, что так всё обернется?

У пенсионеров нет другого жилья, в этот дом в Ближнем Береговом они вложили всё, что было Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











«Без них всё рассыпалось бы»

О том, что Шарафутдиновы не первый год бьются за свой дом, знает большинство соседей. В Ближнем Береговом не так уж много улиц, да и супруги здесь — люди, известные многим. Сигабата многие помнят еще как руководителя хозяйства, а его жена Фидания раньше работала в местном магазине.

— Там [в бывшей школе] две семьи жили. Одни уехали, а эти так и живут, никак оформить не могут, — рассказывают соседки. — Они платят за нее всё, как положено, а оформить никак не могут. Препятствует кто-то, что ли? Не знаем. Шарафутдиновы такой ремонт там сделали! Без них всё так и рассыпалось бы.

Большинство жителей квартиры получили от государства. Почему тогда не получилось у Шарафутдиновых Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Соседи подтверждают, что до переезда Шарафутдиновых школа пустовала не один год и успела основательно разрушиться.

Тамара Яковлевна рассказывает, что одновременно со школой в поселке закрыли детский сад. Теперь всех возят в Снежинск Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











— Она тут до третьего класса была, потом детей переводили в город, — рассказывает одна из старожилов Тамара Яковлевна. — Потом, видимо, не стали финансировать, забросили. Одна учительница ушла на пенсию, другая в город уехала. И садик точно так же забросили. Сколько бы детей-то ходило туда! Детей-то много.

Дети в поселке действительно есть, и растут они без традиционных городских развлечений Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











ТРК и фуд-кортов тут нет, только клуб Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Но в афише на ближайшее время только выборы — участок для голосования находится в ДК Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Шарафутдиновы, к слову, на выборы не пойдут — просто не смогут.

— Я из-за этой ситуации много лет без прописки живу, — объясняет Сигабат. — Как бомж. Вот скоро выборы губернатора будут — 7−8 сентября. За президента я не смог проголосовать, сейчас за губернатора не смогу проголосовать. Это же не дело! Я лишен обыкновенных конституционных прав и ничего не могу поделать.

Позиция властей

Представители администрации в суде указывали, что заранее предупреждали пенсионеров о расторжении договора. Оснований указывают несколько. Во-первых, трудовой договор, по которому Сигабату Шарафутдинову дали жилье, уже расторгнут. Во-вторых, у квартирантов систематически накапливаются долги за коммерческий найм. Сейчас, по словам пенсионеров, все долги ими уже погашены.

— Я главе письмо писал: «Вы продайте мне эту квартиру, но учтите мои затраты». Ни ответа, ни привета, — отмахивается пенсионер.

Возместить свои расходы на строительство в случае выселения уже не удастся — сроки исковой давности прошли Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Привлечь внимание к проблеме Шарафутдиновы и их дети пытались во всех инстанциях. Писали главе СКР Бастрыкину, в Генпрокуратуру, губернатору Алексею Текслеру.

— Ваш отец вправе обжаловать решение Снежинского городского суда в установленном законодательством РФ порядке. Органы исполнительной власти не вправе вмешиваться в судебные решения, — говорится в ответе за подписью вице-губернатора Андрея Фалейчика.

— Ваше обращение для рассмотрения по существу направлено главе Снежинского городского округа. При несогласии с действиями и решениями администрации вы вправе самостоятельно их оспорить в судебном порядке, — сообщили семье в прокуратуре.

Дочь в итоге дошла даже до администрации президента. Будет ли результат? Редакция 74.RU направила запрос властям Снежинска с просьбой объяснить позицию по этой истории. Ответ на него будет опубликован после получения.

Супругу Сигабата мысли о скором выселении доводят до слез Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Ведь в восстановление было вложено много сил Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Вместо заброшки это теперь уютный дом Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Юрист Николай Попов, защищающий сейчас интересы семьи, считает, что к их ситуации нельзя относиться формально и стандартно.

— Ситуация, конечно, очень тяжелая, потому что изначально сложилась порочность всех договоренностей, — признал юрист. — Но государство у нас всё равно социальное, и есть статья 7 Конституции РФ, которая это закрепляет, есть право на жилище. У нас в стране, в принципе, политика строится вокруг того, что людей нельзя выбрасывать на улицу просто так, без оснований. Если сейчас администрация Шарафутдиновых выселит, то они под старость лет окажутся на улице.

Парадокс, но вторая половина восстановленного дома пустует не один год Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Если администрации Снежинска так остро необходимы жилые помещения, почему не востребована эта квартира? Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Шансы решить проблему по справедливости у администрации Снежинска есть, полагает юрист. Власти могли бы продлить договор коммерческого найма либо перейти на условия социального найма, либо продать спорное жилье пенсионеру с учетом его затрат.

— Сама ситуация совершенно нестандартная. Это не жилой фонд, который у администрации есть от застройщиков, — напоминает Николай Попов. — Тут человек сам всё построил, сам всё создал, поэтому ориентироваться на какую-то стандартную практику вариантов нет. Да, конечно, он поступил юридически неграмотно, что договорился на словах, сразу не оформил, но, в конце концов, он действительно вложил свои деньги, он создал этот объект недвижимости.

Сейчас решение о принудительном выселении юристы оспаривают в областном суде.

Пенсионеры стараются не опускать руки и продолжают заниматься хозяйством Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Но уверенности в благополучном исходе у них нет Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Этот случай на Урале не первый. Год назад в Екатеринбурге выселяли из квартиры семью боевого офицера, награжденного орденом Мужества.