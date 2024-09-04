«Спрос уже начался»: новосибирцы начали скупать обогреватели — сколько они стоят

В ближайшие дни в Новосибирске будет стоять прохладная и пасмурная погода Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











На улице уже сентябрь — в Новосибирск пришла холодная погода. Отопление энергетики еще не дали, поэтому горожане начали скупать обогреватели.

Покупка обогревателей — обычная практика в осенний период. В домах в это время уже становится холодно, даже если не открывать окна.

Корреспондент НГС изучил цены на обогреватели в крупных магазинах Новосибирска. Есть позиции на любой вкус – и очень бюджетные, и очень дорогие.

В магазинах сети DNS конвекторные обогревали стоят от 1 300 до 34 800 рублей. За масляные обогреватели придется выложить от 2 400 до 8 500 рублей, за тепловентиляторы – от 800 до 22 тысяч рублей.

В магазинах «М. Видео» покупка конвекторных обогревателей обойдется в 1 790 – 38 990 рублей. Купить масляные обогреватели можно за 3 300 – 8 500 рублей, тепловентиляторы – от 800 до 59 350 рублей.

Отопительный сезон в Новосибирске начнётся не раньше 15 сентября Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Продаются обогреватели и на маркетплейсах. Судя по всему, разбирают их быстро, так как напротив почти каждой позиции стоит счётчик оставшихся на складе товаров. Интерес покупателей продавцы подогревают указанием огромных скидок.

На маркетплейсах есть обогреватели разных типов Источник: Ozon.ru











В филиале DNS на улице Выборной корреспонденту НГС рассказали, что за последние дни продажи обогревателей заметно увеличились. Чаще всего новосибирцы покупают тепловентиляторы.

В филиале DNS на Дуси Ковальчук тоже сообщили, что уровень продаж обогревателей вырос.

— Да, мы уже выставили обогреватели. На лето мы их обычно убираем на склад, но теперь уже пришли холода — самое время. Спрос появился, покупают в основном конвекторные обогреватели, — объяснили в филиале.

До магазинов сети «М. Видео» корреспонденту НГС дозвониться не удалось.