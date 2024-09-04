«Спрос уже начался»: новосибирцы начали скупать обогреватели — сколько они стоят

На улице уже сентябрь — в Новосибирск пришла холодная погода. Отопление энергетики еще не дали, поэтому горожане начали скупать обогреватели.
Покупка обогревателей — обычная практика в осенний период. В домах в это время уже становится холодно, даже если не открывать окна.
Корреспондент НГС изучил цены на обогреватели в крупных магазинах Новосибирска. Есть позиции на любой вкус – и очень бюджетные, и очень дорогие.
В магазинах сети DNS конвекторные обогревали стоят от 1 300 до 34 800 рублей. За масляные обогреватели придется выложить от 2 400 до 8 500 рублей, за тепловентиляторы – от 800 до 22 тысяч рублей.
В магазинах «М. Видео» покупка конвекторных обогревателей обойдется в 1 790 – 38 990 рублей. Купить масляные обогреватели можно за 3 300 – 8 500 рублей, тепловентиляторы – от 800 до 59 350 рублей.
Продаются обогреватели и на маркетплейсах. Судя по всему, разбирают их быстро, так как напротив почти каждой позиции стоит счётчик оставшихся на складе товаров. Интерес покупателей продавцы подогревают указанием огромных скидок.
В филиале DNS на улице Выборной корреспонденту НГС рассказали, что за последние дни продажи обогревателей заметно увеличились. Чаще всего новосибирцы покупают тепловентиляторы.
В филиале DNS на Дуси Ковальчук тоже сообщили, что уровень продаж обогревателей вырос.
— Да, мы уже выставили обогреватели. На лето мы их обычно убираем на склад, но теперь уже пришли холода — самое время. Спрос появился, покупают в основном конвекторные обогреватели, — объяснили в филиале.
До магазинов сети «М. Видео» корреспонденту НГС дозвониться не удалось.
Ранее НГС писал о том, когда в Новосибирске начнётся отопительный сезон.