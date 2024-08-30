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Мой дом «Ходим в туалет в кафе»: сибирячка с 5 детьми осталась без горячей и холодной воды — она не может собрать их в школу

«Ходим в туалет в кафе»: сибирячка с 5 детьми осталась без горячей и холодной воды — она не может собрать их в школу

Жительница дома на Сибирской отметила, что проблема с водой касается тех, у кого квартиры выше второго этажа

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73 комментария

На первых этажах дома вода есть

Жители нескольких этажей дома №46 на улице Сибирской остались без холодной и горячей воды — при этом водоснабжение функционирует на первых двух этажах. Об этом НГС рассказала мать пятерых детей Екатерина Дубовицкая.

По словам женщины, воду в многоэтажке отключили в четверг, 29 августа, примерно в 6:00 утра.

— Странно, что вода есть на 1 и 2 этажах, но нет на остальных. Нам никто ничего нормально объяснить не может. В туалет нельзя сходить — вынуждена водить детей в ближайшее кафе, а мыться ходить к соседям снизу, — возмущается Екатерина.

Сибирячка обеспокоена тем, что в понедельник начнутся линейки в школах — у неё четыре ребёнка школьного возраста.

— Не знаю, как я должна готовить их в школе, если даже помыться невозможно. Это просто ужас. Дожили. Мы в центре современного мегаполиса в туалет сходить не можем. Не говоря уже о том, чтобы приготовить еду, помыть руки, — негодует женщина.

Корреспондент НГС попытался связаться с представителями управляющей компании «Дост-Н», которая обслуживает дом, однако трубку никто не взял.

Редакция направила запросы в ГЖИ и мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. НГС будет следить за развитием событий.

Ранее НГС писал о том, как в центре Новосибирска пропала горячая вода из-за дефекта на теплосети.

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Комментарии
75
Bream
30 августа 2024, 11:44
либо перекрыты вентили (если таковые есть) между этажами. такое иногда делают если у кого-то прорвало трубу, а этого кого-то нет дома. в старых домах обычно весь стояк перекрывают. либо нет давления, чтобы продавить выше 2го этажа, а это уже вопрос к поставщику ресурса. давления нет потмоучто может порыв. или сознательно ограничено. опять же по причине аварии
Татьяна 53
30 августа 2024, 12:59
Вся надежда на депутатов
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