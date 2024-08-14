А была ли ливневка: в мэрии Новосибирска нашли причину, почему после дождей топит двор на улице Спортивной

После каждого дождя дорогу на Спортивной заливает Источник: читатель НГС











В мэрии Новосибирска заявили, что ливневка на Спортивной, 7/2 есть и ливнеприемный колодец расположен с торца дома. Ранее в ответ на запрос читательницы НГС Анна Тишинской Законодательное собрание региона со ссылкой на мэрию города писало, что сети ливневой канализации по этому адресу отсутствуют. Жители этим объясняли то, что после каждого дождя они оказывались в водной ловушке и не могли перейти дорогу.

Копия документа с первоначальным ответом мэрии есть в распоряжении редакции. В ответ на запрос НГС в мэрии рассказали, что ливневая канализация у дома на Спортивной, 7/1 находится в работоспособном состоянии и соединяется с канализационным коллектором на улице Титова.

— Так как дом находится в нижней точке, в период выпадения обильных осадков вода с территорий других домов, образовывая лужи, по рельефу медленно стекает вдоль проезда ул. Спортивной 7/2, к ливнеприемному колодцу и постепенно уходит в существующую канализацию, — объяснили в мэрии Новосибирска.



При этом с 2021 года проблема затопления Спортивной, 7/2 находится в наказах местного депутата. В 2024 году к исполнению этот вопрос не был предусмотрен. Но депутат Кирилл Покровский утверждает, что в 2025 году деньги на ремонт запланированы. В администрации города же говорят, что возможность ремонта рассмотрят и решение пока не принято.

Как добавили в пресс-центре мэрии, дом находится в долевой собственности жильцов. По закону обязанность принятия решений о выполнении работ по ремонту общего имущества лежит на собрании собственников. Так что для обустройства дополнительного водоотведения нужно провести общее собрание, определить виды работ, размер и способ финансирования. А после отправить протокол для исполнения в управляющую организацию.