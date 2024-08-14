НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

ю-в.

 747мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56
Требуют снести «шарик»
Как защититься от мошенников
Смерть на трассе
Подслушано в чатах родителей
Владелец таксопарка — о ценах
Жизнь как в кино
Едут за фото в подсолнухах
Где учатся отличники
Как Сбер пиарит Алтай
НГС в Telegram
Мой дом А была ли ливневка: в мэрии Новосибирска нашли причину, почему после дождей топит двор на улице Спортивной

А была ли ливневка: в мэрии Новосибирска нашли причину, почему после дождей топит двор на улице Спортивной

Ранее жители получили ответ, что ливневка у их дома отсутствует

697
2 комментария
После каждого дождя дорогу на Спортивной заливает

В мэрии Новосибирска заявили, что ливневка на Спортивной, 7/2 есть и ливнеприемный колодец расположен с торца дома. Ранее в ответ на запрос читательницы НГС Анна Тишинской Законодательное собрание региона со ссылкой на мэрию города писало, что сети ливневой канализации по этому адресу отсутствуют. Жители этим объясняли то, что после каждого дождя они оказывались в водной ловушке и не могли перейти дорогу.

Копия документа с первоначальным ответом мэрии есть в распоряжении редакции. В ответ на запрос НГС в мэрии рассказали, что ливневая канализация у дома на Спортивной, 7/1 находится в работоспособном состоянии и соединяется с канализационным коллектором на улице Титова.

— Так как дом находится в нижней точке, в период выпадения обильных осадков вода с территорий других домов, образовывая лужи, по рельефу медленно стекает вдоль проезда ул. Спортивной 7/2, к ливнеприемному колодцу и постепенно уходит в существующую канализацию, — объяснили в мэрии Новосибирска.

При этом с 2021 года проблема затопления Спортивной, 7/2 находится в наказах местного депутата. В 2024 году к исполнению этот вопрос не был предусмотрен. Но депутат Кирилл Покровский утверждает, что в 2025 году деньги на ремонт запланированы. В администрации города же говорят, что возможность ремонта рассмотрят и решение пока не принято.

Как добавили в пресс-центре мэрии, дом находится в долевой собственности жильцов. По закону обязанность принятия решений о выполнении работ по ремонту общего имущества лежит на собрании собственников. Так что для обустройства дополнительного водоотведения нужно провести общее собрание, определить виды работ, размер и способ финансирования. А после отправить протокол для исполнения в управляющую организацию.

На прошлой неделе вода полилась на автомобили со стройки четвертого моста. Жители пошутили, что это новый формат ливневки.

ПО ТЕМЕ
Ливневки Спортивная Новосибирск Мэрия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Простой сибиряк
14 августа 2024, 08:04
"В администрации города же говорят, что возможность ремонта рассмотрят и решение пока не принято." 100% решат,что все нормально, ремонт не нужен.Если по всему городу ливневки не работают, то почему отдельный дом должен жить лучше
Гость
14 августа 2024, 08:14
Это кара небесная за парковку на газоне, вообще опупели!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,44

Александр,35

Nata,48

Света,39

Елена,40

Falcon,39

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление