И снова здравствуйте: СГК начала новый этап испытаний — на каких улицах отключат горячую воду

Испытания продлятся до 12 августа Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В Новосибирске сегодня, 30 июля, начнется очередной этап гидравлических испытаний. СГК проверит на прочность и плотность сети от ТЭЦ-4. Это, по данным СГК, Дзержинский вывод и головной участок Северо-Восточного вывода. Испытания будут проходить до 6 августа, а максимальный срок отключения воды — до 12 августа.

— В это время испытания пройдут трубопроводы и внутри самой станции, что не помешает ТЭЦ-4 продолжить генерацию электроэнергии. С учетом времени на устранение выявленных дефектов максимальный срок отсутствия горячей воды у горожан — до 12 августа включительно, — объяснили в телеграм-канале СГК.

Посмотреть, на каких улицах отключат воду, можно на карте Источник: СГК

Горячей воды не будет на улицах: Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 Лет Октября, Кропоткина (от Трикотажной до Ипподромской) Объединения, Тайгинская, Карельская, Тамбовская, Фадеева, Игарская, Новочеркасская, Сухановская, Оптическая, Декоративный питомник. К этой же зоне относится часть домов по ул. Курчатова, Рассветная, Краузе; несколько домов по Красному проспекту — с 323 по 331/2.

Также с 7 августа по 10 августа из-за проведения профилактических работ отключат горячую поду на улицах: Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки, Танковая, микрорайон «Снегири» (Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная), микрорайон «Родники» (Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова).

В случае выхода воды на поверхность, сообщить об этом нужно в call-центр НТСК по номеру 8 383 289-01-45 или в ЕДДС мэрии 051.