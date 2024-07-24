В подъезде вода по колено: дом в Криводановке заливает из-за дождя — видео мощного потопа

Выйти из дома в такую погоду сложно, говорят жильцы Источник: Читатель НГС











Дом на Садовой, 26, в Криводановке топит каждый раз, когда проходит дождь. Об этом НГС сообщил читатель Георгий. Последний раз дом залило в воскресенье, 21 июля. В тот день был небольшой ливень, говорит читатель.



— Капремонт запланирован на 2031 год — они такими темпами под воду до этого времени уйдут. При этом это был относительно недолгий ливень. Неисправности в крыше и стенах первого этажа, — говорит собеседник.

Вода заливает дом при ливне каждый раз Источник: Читатель НГС

На кадрах видно, как вода заливает подъезд и поднимается до лестницы. На одном из видео жилец дома пытается проверить уровень воды и спускается вниз — после того, как он вошёл в неё по колено, мужчину остановили.



Жильцы с трудом выбираются из дома, так как вода поднимается по колено Источник: Читатель НГС

Судя по кадрам, которые читатель прислал НГС, водой заливает не только подъезд, но и квартиры.



По словам Георгия, жильцы не могут ждать ещё несколько лет проведения капитального ремонта в двухэтажном доме, поэтому готовят коллективное обращение к губернатору Новосибирской области.

Ранее НГС писал, что многоэтажку на Авиастроителей затопило из-за проблем с трубой — управляющая компания хочет отказаться от обслуживания этого дома.