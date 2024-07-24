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Мой дом эксклюзив В подъезде вода по колено: дом в Криводановке заливает из-за дождя — видео мощного потопа

В подъезде вода по колено: дом в Криводановке заливает из-за дождя — видео мощного потопа

Новосибирцы готовят обращение к губернатору

1 298
10 комментариев
Выйти из дома в такую погоду сложно, говорят жильцы

Дом на Садовой, 26, в Криводановке топит каждый раз, когда проходит дождь. Об этом НГС сообщил читатель Георгий. Последний раз дом залило в воскресенье, 21 июля. В тот день был небольшой ливень, говорит читатель.

— Капремонт запланирован на 2031 год — они такими темпами под воду до этого времени уйдут. При этом это был относительно недолгий ливень. Неисправности в крыше и стенах первого этажа, — говорит собеседник.

Вода заливает дом при ливне каждый раз

На кадрах видно, как вода заливает подъезд и поднимается до лестницы. На одном из видео жилец дома пытается проверить уровень воды и спускается вниз — после того, как он вошёл в неё по колено, мужчину остановили.

Жильцы с трудом выбираются из дома, так как вода поднимается по колено

Судя по кадрам, которые читатель прислал НГС, водой заливает не только подъезд, но и квартиры.

По словам Георгия, жильцы не могут ждать ещё несколько лет проведения капитального ремонта в двухэтажном доме, поэтому готовят коллективное обращение к губернатору Новосибирской области.

Ранее НГС писал, что многоэтажку на Авиастроителей затопило из-за проблем с трубой — управляющая компания хочет отказаться от обслуживания этого дома.

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Комментарии
10
Живущий в Сибири
24 июля 2024, 08:43
Теперь-то точно потопленцы заживут по-человечьи -- шутка ли, самому губеру челобитную накатали!😁
котичек
24 июля 2024, 08:50
"Неисправности в крыше и стенах первого этажа, — говорит собеседник." Вообще-то, неисправности в устройстве входа, который НИЖЕ земли. Вполне возможно, что дом просто настолько просел. Но, видимо, нужно просто залить пол, чтобы он стал выше. Тогда в дождь в подъезде будут только небольшие протечки, а не вся вода с улицы...
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