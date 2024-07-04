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Из кранов с холодной водой побежала горячая

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Мой дом подробности «Купать детей в кипятке — не классное занятие»: в доме на Учительской из кранов с холодной водой побежала горячая

«Купать детей в кипятке — не классное занятие»: в доме на Учительской из кранов с холодной водой побежала горячая

В СГК отмечают, что сложности связаны с рельефом местности

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31 комментарий
Труба проходит возле дома, а колодец рядом всегда заполнен горячей водой

В доме по адресу Учительская 24/1 в Новосибирске из крана с холодной водой днем бежит вода теплая, а по ночам и утрам — кипяток. Это доставляет людям много неудобств. О проблеме НГС рассказал житель дома Андрей.

— К дому подходят трубы над землёй и уходят под землю, а потом заходят в дом. Камера с люком постоянно заполнена горячей водой, из-за этого мы сталкиваемся с тем, что днем у нас вместо холодной воды из крана бежит вода теплая, а ночью и до самого утра — горячая, почти кипяток, ни ЖКХ-Гарант, ни СГК проблему решать не хотят. У нас фильтры для питьевой воды выходят из строя и купать детей практически в кипятке с утра — не очень классное занятие, — сообщил читатель НГС Андрей.

Корреспондент НГС направила запрос по ситуации в СГК. Там ответили, что проблема на Учительской им известна, и она носит сезонный характер.

— В 2022 году здесь полностью заменили участок трубопровода, что повысило надежность сети, дефектов на ней нет. Но из-за особенностей рельефа местности при определенных метеорологических условиях там затапливает канал грунтовыми водами. Это приводит к нагреванию трубопровода холодной воды, — объяснили происходящее в компании.

В СГК также добавили, что их специалисты постоянно откачивают грунтовые воды, чтобы как-то улучшить ситуацию. Также, добавили в СГК, в компании рассматривают возможность включить отрезок сети на проблемном участке в ремонтную программу следующих периодов, чтобы установить трубы с герметичной пенополиуретановой изоляцией.

Дозвониться в управляющую компанию «ЖКХ-Гарант» корреспонденту НГС не удалось. Им направили запрос с просьбой пояснить происходящее. Ответ мы опубликуем ниже.

Ранее НГС писал о том, что сотни домов Новосибирска остались без холодной воды во время сильной жары. Авария произошла из-за повреждения кабеля, который питает водонасосную станцию.

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Холодная вода Горячая вода Дом Учительская СГК
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Комментарии
31
Рожденная в Новосибирске
4 июля 2024, 14:36
СГК нельзя верить ни в чем. Ул. Римского-Корсакова, 10, - несчастная не числится нигде. Там все нормально. Только запланированные отключения начинаются досрочно всех данных объявлений. Включение происходит на неделю, а то и больше позже. Новые, неизвестные никому, испытания начинаются, когда еще не закончились прежние. Под окнами происходят раскопки одних и тех же колодцев с пугающей регулярностью (а значит откуда возьмется вода?). При том на них никто не работает. На очередной раскопке с понедельника не видно никого! Но везде утверждают - у вас все в порядке!!!!!!!
Гость
4 июля 2024, 14:22
Но из-за особенностей рельефа местности при определенных метеорологических условиях там затапливает канал грунтовыми водами. Это приводит к нагреванию трубопровода холодной воды, — объяснили происходящее в компании. и вода становится горячей?
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